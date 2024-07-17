Три из 10: белгородцев не заинтересовала приватизация нежилых помещений от мэрии

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
По информации городских властей, в 2022 году в план приватизации включили следующие объекты:
Из этого списка удалось продать нежилое помещение на улице Горького, а также помещения на улице Шаландина и на проспекте Ватутина. А часть объектов через электронный аукцион реализовать не удалось, поскольку не было заявок на участие. Это нежилые здания на улице Кутузова, помещения на улице Садовая, на проспекте Б.Хмельницкого, на улицах Студенческая, Королёва и 1-я Центральная.