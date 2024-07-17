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Какие включённые в план приватизации объекты не смогли продать в Белгороде

Три из 10: белгородцев не заинтересовала приватизация нежилых помещений от мэрии

17 июля 2024, 14:20
Фото: 1MI

Какие включённые в план приватизации объекты не смогли продать в Белгороде

В областном центре в 2022 году в план приватизации включили более 10 объектов. Часть из них не смогли продать. О причинах Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода.

По информации городских властей, в 2022 году в план приватизации включили следующие объекты:

  • нежилое здание площадью 69,9 кв. м, нежилое здание площадью 43,6 кв. м, на земельном участке площадью 2336 кв. м. (улица Кутузова, 99);
  • нежилое помещение площадью 50,4 кв. м. (улица Садовая, 67а);
  • нежилое помещение площадью 18,6 кв. м. (улица Садовая, 67а);
  • нежилое помещение площадью 161,5 кв. м. (проспект Богдана Хмельницкого, 84);
  • нежилое помещение площадью 183,1 кв. м. (улица Студенческая, 6);
  • нежилое помещение площадью 80,7 кв. м. (улица Горького, дом 69, корпус 4);
  • нежилое помещение площадью 122,7 кв. м. (улица Шаландина, дом 13а);
  • нежилое помещение площадью 8,6 кв. м. (улица Королёва, дом 29);
  • нежилое здание площадью 119,6 кв. м на земельном участке площадью 263,0 кв. м. (улица 1-я Центральная, дом 31a);
  • нежилое помещение площадью 18,7 кв. м. (проспект Ватутина, дом 23).

Из этого списка удалось продать нежилое помещение на улице Горького, а также помещения на улице Шаландина и на проспекте Ватутина. А часть объектов через электронный аукцион реализовать не удалось, поскольку не было заявок на участие. Это нежилые здания на улице Кутузова, помещения на улице Садовая, на проспекте Б.Хмельницкого, на улицах Студенческая, Королёва и 1-я Центральная.

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