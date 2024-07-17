Три из 10: белгородцев не заинтересовала приватизация нежилых помещений от мэрии

Из этого списка удалось продать нежилое помещение на улице Горького, а также помещения на улице Шаландина и на проспекте Ватутина. А часть объектов через электронный аукцион реализовать не удалось, поскольку не было заявок на участие. Это нежилые здания на улице Кутузова, помещения на улице Садовая, на проспекте Б.Хмельницкого, на улицах Студенческая, Королёва и 1-я Центральная.