Известный актёр поддержал идею снять фильм о Белгороде

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В рамках проекта Российское общество «Знание» в Белгородской областной клинической больнице медиков приветствовал актёр, общественный деятель, а также соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Егор Бероев.
Ему задали вопрос из зала: «Может ли Белгородская область надеяться на то, что вы когда-нибудь снимите о нас фильм?» Бероев отметил, что снять его будет необходимо. И попросил аудиторию помочь придумать для него название.
«Для нас, для России, всё происходящее и то, что есть такие люди — это новый виток в развитии нашей страны», — подчеркнул актёр.
Напомним, что снять фильм о Белгороде предлагал и народный артист РФ, кинорежиссёр и лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин. Он отметил, что рассказать здесь можно о многом — и, об обстрелах, и о людях, которые остаются в городе.