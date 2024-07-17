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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Егор Бероев

Известный актёр поддержал идею снять фильм о Белгороде

17 июля 2024, 14:06
Фото: страница Егора Бероева в ВК
Егор Бероев

Актёр Бероев встретился с белгородцами

Актёр из «Турецкого гамбита» и «Перевала Дятлова» Егор Бероев поддержал идею снять фильм о Белгороде. На днях он приехал в город, чтобы встретиться с медиками, сообщили в областной больнице святителя Иоасафа.

В рамках проекта Российское общество «Знание» в Белгородской областной клинической больнице медиков приветствовал актёр, общественный деятель, а также соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Егор Бероев.

Ему задали вопрос из зала: «Может ли Белгородская область надеяться на то, что вы когда-нибудь снимите о нас фильм?» Бероев отметил, что снять его будет необходимо. И попросил аудиторию помочь придумать для него название.

«Для нас, для России, всё происходящее и то, что есть такие люди — это новый виток в развитии нашей страны», подчеркнул актёр.

Напомним, что снять фильм о Белгороде предлагал и народный артист РФ, кинорежиссёр и лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин. Он отметил, что рассказать здесь можно о многом — и, об обстрелах, и о людях, которые остаются в городе.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Кино#Новости Белгорода#Белгород#Актёр#Егор Бероев
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