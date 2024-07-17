В громком деле экс-чиновницы из белгородского минЖКХ появился новый фигурант

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По информации следствия, Веронике Новиковой оказывал содействие в передачи взятки от директора нескольких строительных коммерческих организаций её близкий родственник. Как подтвердили Бел.Ру, речь идёт о супруге бывшей чиновницы.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере — до 12 лет тюрьмы).
Схема передачи взятки была такой: обвиняемого в 2021 году фиктивно устроили на работу в одну из строительных компаний. От неё он получал в период с октября 2021 года по март 2024 года денежные поступления под видом зарплаты общей суммой более 1,1 млн рублей.
Помимо этого, директор коммерческой организации на протяжении семи месяцев через фигуранта оплачивал строительные материалы, предназначенные для строительства личного дома бывшего замминистра регионального ЖКХ Вероники Новиковой.
Как добавили в ФСБ, всего установлена причастность к передаче взятки в размере 4,2 млн рублей.
По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На текущий момент устанавливают все обстоятельства преступления.