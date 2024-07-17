В громком деле экс-чиновницы из белгородского минЖКХ появился новый фигурант

Схема передачи взятки была такой: обвиняемого в 2021 году фиктивно устроили на работу в одну из строительных компаний. От неё он получал в период с октября 2021 года по март 2024 года денежные поступления под видом зарплаты общей суммой более 1,1 млн рублей.