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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

Вероника Новикова

В громком деле экс-чиновницы из белгородского минЖКХ появился новый фигурант

17 июля 2024, 09:23
Фото: архив пресс-службы правительства Белгородской области
Вероника Новикова

Сообщником в деле экс-чиновницы из белгородского минЖКХ стал её муж

В апреле прогремела новость о задержании Вероники Новиковой — бывшего замминистра регионального ЖКХ. Её обвинили в получении крупной взятки в размере 1,1 млн рублей и отправили под домашний арест. Стало известно, что в деле Новиковой был сообщник.

По информации следствия, Веронике Новиковой оказывал содействие в передачи взятки от директора нескольких строительных коммерческих организаций её близкий родственник. Как подтвердили Бел.Ру, речь идёт о супруге бывшей чиновницы.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере — до 12 лет тюрьмы).

Схема передачи взятки была такой: обвиняемого в 2021 году фиктивно устроили на работу в одну из строительных компаний. От неё он получал в период с октября 2021 года по март 2024 года денежные поступления под видом зарплаты общей суммой более 1,1 млн рублей.

Помимо этого, директор коммерческой организации на протяжении семи месяцев через фигуранта оплачивал строительные материалы, предназначенные для строительства личного дома бывшего замминистра регионального ЖКХ Вероники Новиковой.

Как добавили в ФСБ, всего установлена причастность к передаче взятки в размере 4,2 млн рублей.

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На текущий момент устанавливают все обстоятельства преступления.

Получила 1,1 млн рублей: прокуратура — об истории чиновницы из белгородского минЖКХ
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Строительство#Уголовное дело#Взятка#Преступление#Белгород#Вероника Новикова#МинЖКХ
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