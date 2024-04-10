Сумма взяток может превышать 16 млн рублей: новые подробности задержания в Белгороде

Напомним, что ранее под уголовное дело за взяточничество попал экс-замгубернатора Константин Полежаев, курировавший сферу ЖКХ. Недавно прокуратура утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, чиновник получил от гендиректора одной из коммерческих компаний два дорогих автомобиля на общую сумму в 18 млн рублей.