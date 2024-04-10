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Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Задержанная в Белгороде чиновница могла получить взяток на 16 млн рублей

Сумма взяток может превышать 16 млн рублей: новые подробности задержания в Белгороде

10 апреля 2024, 15:14
Фото: 1MI

Задержанная в Белгороде чиновница могла получить взяток на 16 млн рублей

Как стало известно Бел.Ру из собственных источников, сумма взяток по делу задержанной сегодня Вероники Новиковой может составлять 16 млн рублей. Пресекли преступную деятельность сотрудники ФСБ.

10 апреля в СМИ сообщили о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой. Как Бел.Ру стало известно из собственных источников, чиновница могла получить взятками 16 млн рублей.

Как ранее сообщали журналисты, ссылаясь на свои данные, речь может идти о взятке, полученной в виде строительных материалов.

Позже стало известно, что суд отправил чиновницу под домашний арест до 3 июня.

Напомним, что ранее под уголовное дело за взяточничество попал экс-замгубернатора Константин Полежаев, курировавший сферу ЖКХ. Недавно прокуратура утвердила обвинительное заключение. По версии следствия, чиновник получил от гендиректора одной из коммерческих компаний два дорогих автомобиля на общую сумму в 18 млн рублей.

Чиновницу из министерства ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест
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