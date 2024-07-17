В мэрии Белгорода объяснили, что не так с водой в фонтане одного из парков

На текущий момент сотрудники сферы благоустройства делают всё для того, чтобы вода в фонтане не «цвела». Они добавляют туда дезинфицирующий гипохлорит и чистую воду. Однако спасти положение не удаётся. Аномальная жара в городе способствует активному размножению водорослей, и вода по-прежнему остаётся зелёной. Ситуацию исправит только полноценное восстановление объекта.