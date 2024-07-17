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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Фонтан в парке Памяти

В мэрии Белгорода объяснили, что не так с водой в фонтане одного из парков

17 июля 2024, 13:19
Фото: мэрия Белгорода
Фонтан в парке Памяти

В Белгороде ремонтируют фонтан в парке Памяти

Мэрия Белгорода сообщает о ремонте трубопровода в парке Памяти. Фонтан на время работ отключили. Завершить их планируют к 31 июля.

На текущий момент сотрудники сферы благоустройства делают всё для того, чтобы вода в фонтане не «цвела». Они добавляют туда дезинфицирующий гипохлорит и чистую воду. Однако спасти положение не удаётся. Аномальная жара в городе способствует активному размножению водорослей, и вода по-прежнему остаётся зелёной. Ситуацию исправит только полноценное восстановление объекта.

На содержании у работников областного управления благоустройства ещё 17 фонтанов. За каждым из них ведётся работа и наблюдение.

Напомним, что в Белгороде также пообещали благоустроить набережную рек Везёлки и Северского Донца пляжа «Берега», территорию сквера за музеем-диорамой «Курская Дуга», а также вести уход за цветочными композициями на Свято-Троицком бульваре. На всё запланированы средства более 17 млн рублей.

На благоустройство на «Берегах» и в центре Белгорода направят более 17 млн
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Фонтан#Белгород#Парк памяти
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