В мэрии Белгорода объяснили, что не так с водой в фонтане одного из парков

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
На текущий момент сотрудники сферы благоустройства делают всё для того, чтобы вода в фонтане не «цвела». Они добавляют туда дезинфицирующий гипохлорит и чистую воду. Однако спасти положение не удаётся. Аномальная жара в городе способствует активному размножению водорослей, и вода по-прежнему остаётся зелёной. Ситуацию исправит только полноценное восстановление объекта.
На содержании у работников областного управления благоустройства ещё 17 фонтанов. За каждым из них ведётся работа и наблюдение.
Напомним, что в Белгороде также пообещали благоустроить набережную рек Везёлки и Северского Донца пляжа «Берега», территорию сквера за музеем-диорамой «Курская Дуга», а также вести уход за цветочными композициями на Свято-Троицком бульваре. На всё запланированы средства более 17 млн рублей.