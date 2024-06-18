«Третий заказ был последним»: транспортировщика отходов оштрафовали под Белгородом

Белгородца осудили на 120 тысяч рублей за вывоз отходов в неположенные места

Житель Яковлевского округа брал заказы на вывоз отходов, но оставлял их в неподходящих местах, нанося ущерб природе. Его задержали и составили на него три протокола, отметили в областном управлении экоохотнадзора.