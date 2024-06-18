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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Белгородца осудили на 120 тысяч рублей за вывоз отходов в неположенные места

«Третий заказ был последним»: транспортировщика отходов оштрафовали под Белгородом

18 июня 2024, 14:03
Фото: 1MI

Белгородца осудили на 120 тысяч рублей за вывоз отходов в неположенные места

Житель Яковлевского округа брал заказы на вывоз отходов, но оставлял их в неподходящих местах, нанося ущерб природе. Его задержали и составили на него три протокола, отметили в областном управлении экоохотнадзора.

Житель Яковлевского городского округа принимал заказы по вывозу отходов, однако оставлял их не на специальном полигоне, а в лесополосе Прохоровского района.

Инспектор экоохотнадзора обнаружил два места с отходами в Маломаяченском сельском поселении. Среди мусора обнаружились документы, по которым вычислили собственника отходов, а благодаря нему — и самого нарушителя.

Задержать мужчину удалось во время его третьего заказа: тогда он пытался скрыться, но сотрудники ГИБДД ему помешали.

В отношении жителя составили три протокола по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ. Он в добровольном порядке заплатил штрафы на сумму 120 тысяч рублей и убрал часть оставленного им мусора.

В настоящее время выясняется, на какую сумму мужчина нанёс ущерб окружающей среде.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Отходы#Правонарушение#Новости Белгорода#Белгород#Экоохотнадзор
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