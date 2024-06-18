«Третий заказ был последним»: транспортировщика отходов оштрафовали под Белгородом

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Житель Яковлевского городского округа принимал заказы по вывозу отходов, однако оставлял их не на специальном полигоне, а в лесополосе Прохоровского района.
Инспектор экоохотнадзора обнаружил два места с отходами в Маломаяченском сельском поселении. Среди мусора обнаружились документы, по которым вычислили собственника отходов, а благодаря нему — и самого нарушителя.
Задержать мужчину удалось во время его третьего заказа: тогда он пытался скрыться, но сотрудники ГИБДД ему помешали.
В отношении жителя составили три протокола по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ. Он в добровольном порядке заплатил штрафы на сумму 120 тысяч рублей и убрал часть оставленного им мусора.
В настоящее время выясняется, на какую сумму мужчина нанёс ущерб окружающей среде.