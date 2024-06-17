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Published Сегодня, 07:53

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Гладков поручил взыскать с «Еврологистика» деньги за помощь с вывозом мусора

«Помогаем не потому, что жалко». «Еврологистик» должен вернуть помощь по вывозу ТКО

17 июня 2024, 07:53
Фото: 1MI

Гладков поручил взыскать с «Еврологистика» деньги за помощь с вывозом мусора

Все затраты, которые несут муниципалитеты из-за помощи подрядчику, должны быть выставлены «Еврологистику», заявил сегодня на оперсовещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Мусор

Как отметил глава региона, помощь компании перевозчика оказали не из альтруистических побуждений.

«Мы помогаем не потому, что подрядчика жалко. А потому что большое количество жалоб, а мы обязаны защищать население. Понимаем, что сложная ситуация у подрядчика, но нести затраты из-за него мы не можем», — заявил Гладков.

Гладков поручил замруководителя администрации губернатора Елене Долмановой подготовить записку по данному направлению. Через неделю губернатор ждёт ещё один отчёт по вывозу мусора, который будет «разительно отличаться» в лучшую сторону.

Напомним, что по решению Гладкова регоператору вывели деньги на вывод техники из ремонта — 12 млн рублей. Уже тогда глава области дал понять, что это не подарок.

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