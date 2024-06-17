«Помогаем не потому, что жалко». «Еврологистик» должен вернуть помощь по вывозу ТКО

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Как отметил глава региона, помощь компании перевозчика оказали не из альтруистических побуждений.
«Мы помогаем не потому, что подрядчика жалко. А потому что большое количество жалоб, а мы обязаны защищать население. Понимаем, что сложная ситуация у подрядчика, но нести затраты из-за него мы не можем», — заявил Гладков.
Гладков поручил замруководителя администрации губернатора Елене Долмановой подготовить записку по данному направлению. Через неделю губернатор ждёт ещё один отчёт по вывозу мусора, который будет «разительно отличаться» в лучшую сторону.
Напомним, что по решению Гладкова регоператору вывели деньги на вывод техники из ремонта — 12 млн рублей. Уже тогда глава области дал понять, что это не подарок.