Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Мусоровоз

Перепутали с отходами: работники мусоровоза выбросили спецодежду белгородца

18 апреля 2024, 08:20
Фото: 1MI
Мусоровоз

Работники мусоровоза перепутали пакеты белгородца со спецодеждой с ТКО

Мужчина оставил пакеты с вещами возле дороги, откуда его забирает рабочая машина. Пошёл в гараж за инструментом, вернулся, а спецодежды уже нет. Историю в соцсетях рассказала его жена.
Сюжет
Мусор

К властям обратилась супруга белгородца. Она рассказала, что 15 апреля её муж вынес пакет с рабочими вещами к дороге, оттуда его забирает рабочая машина, и вернулся в гараж за инструментом. В это время работники мусоровоза взяли и выбросили эти пакеты. В них находились бушлат, брюки, свитер, футболки, бейсболка, шапка и перчатки.

«Мусоровоза вообще не должно было быть в этот день в посёлке. И нести ответственности никто не хочет! Они перекладывают ответственность на компанию, у которой они, видимо, взяли машину в аренду! <…> Спецодежда стоит немалые деньги! И всем всё равно!» — негодует женщина.

Региональный оператор ответил женщине, что вопрос не относится к их компетенции. По этой ситуации белгородке необходимо обратиться в ООО «Еврологистик», которому принадлежит спецтехника, забравшая вещи, заявили в ЦЭБ.

Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде«Пакеты летят из окон»: гора строительного мусора сползает в Архиерейскую рощуКрупную партию гуманитарной помощи нашли среди мусора, полиция проводит проверку
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Мусор#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Жалоба#Белгород#ТКО
Подпишитесь
Миллионные доходы белгородских птицефабрик: кто и сколько заработал на яйцах
Сегодня, 08:17
6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко
Сегодня, 07:16
«Атакует» лампочки, камеры и надписи: пенсионерка вновь «благоустраивает» Белгород
Сегодня, 08:50
«‎Белогорье» будет бороться за бронзу после поражения в игре с московским «Динамо»
Сегодня, 06:56
Второй месяц подряд: в Белгороде установлены новые температурные рекорды
Сегодня, 07:04
Появились фото и видео с места ночного обстрела, где пострадала белгородка
Сегодня, 06:58
"