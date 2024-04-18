Перепутали с отходами: работники мусоровоза выбросили спецодежду белгородца

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
К властям обратилась супруга белгородца. Она рассказала, что 15 апреля её муж вынес пакет с рабочими вещами к дороге, оттуда его забирает рабочая машина, и вернулся в гараж за инструментом. В это время работники мусоровоза взяли и выбросили эти пакеты. В них находились бушлат, брюки, свитер, футболки, бейсболка, шапка и перчатки.
«Мусоровоза вообще не должно было быть в этот день в посёлке. И нести ответственности никто не хочет! Они перекладывают ответственность на компанию, у которой они, видимо, взяли машину в аренду! <…> Спецодежда стоит немалые деньги! И всем всё равно!» — негодует женщина.
Региональный оператор ответил женщине, что вопрос не относится к их компетенции. По этой ситуации белгородке необходимо обратиться в ООО «Еврологистик», которому принадлежит спецтехника, забравшая вещи, заявили в ЦЭБ.