Перепутали с отходами: работники мусоровоза выбросили спецодежду белгородца

«Мусоровоза вообще не должно было быть в этот день в посёлке. И нести ответственности никто не хочет! Они перекладывают ответственность на компанию, у которой они, видимо, взяли машину в аренду! <…> Спецодежда стоит немалые деньги! И всем всё равно!» — негодует женщина.