Россия совместно с Турцией создаст систему обращения с текстильными отходами

Как пишет 56orb, Денис Буцаев отметил, что в России только 1% отходов текстиля идет на переработку, система сбора не развита на достаточном уровне. С целью построения экономики замкнутого цикла нужно эффективно выстроить систему сбора отходов и ее инфраструктуру. Однако для стимулирования сбора отходов текстильного производства и для создания требуемой инфраструктуры необходимо построить объекты для их утилизации. Совместно с компанией AJ International Group, имеющей большой опыт в соответствующей сфере, РЭО займется развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов на территории РФ.