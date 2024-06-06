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Updated Сегодня, 10:56

Россия совместно с Турцией создаст систему обращения с текстильными отходами

Россия совместно с Турцией создаст систему обращения с текстильными отходами

6 июня 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
Соответствующее соглашение было подписано 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и основателем, учредителем компании AJ International Group (Турция) Абдулжелилом Шерифоглу.

Как пишет 56orb, Денис Буцаев отметил, что в России только 1% отходов текстиля идет на переработку, система сбора не развита на достаточном уровне. С целью построения экономики замкнутого цикла нужно эффективно выстроить систему сбора отходов и ее инфраструктуру. Однако для стимулирования сбора отходов текстильного производства и для создания требуемой инфраструктуры необходимо построить объекты для их утилизации. Совместно с компанией AJ International Group, имеющей большой опыт в соответствующей сфере, РЭО займется развитием инфраструктуры сбора и утилизации текстильных отходов на территории РФ.

Цель сотрудничества РЭО и компании из Турции — совершенствование системы обращения с отходами текстильных изделий, снижение объемов их захоронения, улучшение экологической обстановки на территории России.

В соответствии с соглашением запланирован запуск проекта по созданию предприятия по утилизации отходов текстильных изделий и системы сбора изделий, бывших в употреблении, утилизации отходов текстильных изделий в России. Такой объект планируется построить на территории Москвы или Московской области.

Компания уже приступила к установке специальных боксов по приему одежды от населения в городах Московской области.

AJ International Group работает в сфере восстановления и переработки одежды, бывшей в употреблении. У компании есть свои центры сбора и переработки в Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Южной Корее.

РЭО — экологический партнер XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.

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