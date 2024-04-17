Вместо красных рек молочные? В районе появления багровой лужи вновь сливали отходы

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Стрелецком сельском поселении Красногвардейского района ассенизатор выливал отходы от переработки молока и молочной продукции в не предназначенном для этого месте.
Нарушителя заметил инспектор управления экоохотнадзора по Белгородской области. Виновного в нарушении природоохранного законодательства привлекли к административной ответственности по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»).
Теперь ассенизатор должен заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.
Примечательно, что в прошлом году в этом же сельском поселении вблизи Казацкого жители обнаружили кроваво-красную лужу.
Отметим, что в декабре 2023 года жидкие бытовые отходы выливал на почву нарушитель из Крутологского сельского поселения Белгородского района. В отношении него также составили протокол и выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.