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Машина ассенизатора после слива отходов

Вместо красных рек молочные? В районе появления багровой лужи вновь сливали отходы

17 апреля 2024, 12:49
Фото: группа ВК «Управление Экоохотнадзора Белгородской области»
Машина ассенизатора после слива отходов

Белгородского ассенизатора накажут за слив отходов от переработки молока в почву

В Белгородской области поймали очередного нарушителя природоохранного законодательства. На этот раз ассенизатор из Красногвардейского района выливал на почву отходы от переработки молока и молочной продукции. Подробности сообщили в региональном управлении экоохотнадзора.

В Стрелецком сельском поселении Красногвардейского района ассенизатор выливал отходы от переработки молока и молочной продукции в не предназначенном для этого месте.

Нарушителя заметил инспектор управления экоохотнадзора по Белгородской области. Виновного в нарушении природоохранного законодательства привлекли к административной ответственности по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»).

Теперь ассенизатор должен заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Примечательно, что в прошлом году в этом же сельском поселении вблизи Казацкого жители обнаружили кроваво-красную лужу.

Отметим, что в декабре 2023 года жидкие бытовые отходы выливал на почву нарушитель из Крутологского сельского поселения Белгородского района. В отношении него также составили протокол и выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Административная ответственность#Отходы#Красногвардейский район#Белгород#Ассенизатор
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