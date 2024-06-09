Белгородцев в понедельник встретит настоящая жара

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Белгородской области в понедельник, 10 июня, установится переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ночью ветер южной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от +11 °С до +16 °С. Днём скорость ветра составит 7-12 м/с. Будет жарко: воздух прогреется до +27…+32 °С.
В Белгороде завтра ожидается облачный с прояснениями день. Без осадков. Ночью температура составит +16 °С, днём поднимется до +30 °С.
Ещё жарче будет в Белгороде во вторник и в среду, 11 и 12 июня. Столбик термометра днём поднимется до +31 °С и +32 °С соответственно, говорится в актуальном прогнозе Гидрометцентра. Вместе с тем, начиная со вторника, в Белгороде днём возможны небольшие дожди.