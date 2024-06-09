Белгородцев в понедельник встретит настоящая жара

Ещё жарче будет в Белгороде во вторник и в среду, 11 и 12 июня. Столбик термометра днём поднимется до +31 °С и +32 °С соответственно, говорится в актуальном прогнозе Гидрометцентра. Вместе с тем, начиная со вторника, в Белгороде днём возможны небольшие дожди.