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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Жара

Белгородцев в понедельник встретит настоящая жара

9 июня 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
Жара

В Белгородской области жара достигнет +32 °С

Осадков при этом не ожидается, сообщает региональное МЧС. В Белгороде жара выше +30 ° продержится как минимум три дня, следует из актуального прогноза Гидрометцентра.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области в понедельник, 10 июня, установится переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночью ветер южной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от +11 °С до +16 °С. Днём скорость ветра составит 7-12 м/с. Будет жарко: воздух прогреется до +27…+32 °С.

В Белгороде завтра ожидается облачный с прояснениями день. Без осадков. Ночью температура составит +16 °С, днём поднимется до +30 °С.

Ещё жарче будет в Белгороде во вторник и в среду, 11 и 12 июня. Столбик термометра днём поднимется до +31 °С и +32 °С соответственно, говорится в актуальном прогнозе Гидрометцентра. Вместе с тем, начиная со вторника, в Белгороде днём возможны небольшие дожди.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Жара#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород
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