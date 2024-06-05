Не ниже +50 градусов? Приведёт ли «Эль-Ниньо» к аномальной жаре в российских регионах

Природный феномен «Эль-Ниньо» накрывает Землю раз в пару лет: в это время вода в Тихом океане нагревается на несколько градусов сильнее, что приводит к некоторым климатическим изменениям. Повышение же температуры воздуха происходит только спустя год: ещё летом 2023 года учёные выяснили, что анормальную жару стоит ждать с вероятностью 50-60%, однако уже в начале 2024 года это число повысилось до 90%.