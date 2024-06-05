Не ниже +50 градусов? Приведёт ли «Эль-Ниньо» к аномальной жаре в российских регионах

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Природное явление уже зафиксировали в Латинской Америке: там температура воздуха повысилась до рекордной отметки в +58,5 градуса. Некоторые СМИ начали утверждать, что сильная жара дойдёт и до российских городов. Правда ли это, попытались выяснить журналисты «Царьграда».
Природный феномен «Эль-Ниньо» накрывает Землю раз в пару лет: в это время вода в Тихом океане нагревается на несколько градусов сильнее, что приводит к некоторым климатическим изменениям. Повышение же температуры воздуха происходит только спустя год: ещё летом 2023 года учёные выяснили, что анормальную жару стоит ждать с вероятностью 50-60%, однако уже в начале 2024 года это число повысилось до 90%.
Насколько сильно увеличится температура в регионах Российской Федерации, пока неизвестно. Однако ясно, что во многих городах жарче станет минимум на семь градусов, чем в прошлом году.
Так, +35 градусов следует ожидать жителям Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Россиянам следует приготовиться и к температуре в +50 градусов, которая может обрушиться этим летом на некоторые города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Отметим, что в 2023 году рекордные значения температуры зафиксировали в Кургане — +41,2 °C и в Екатеринбурге — +40 °C.
Сотрудники центра погоды «Фобос» и Гидрометцентра России считают, что природное явление уже почти закончило влиять на планету, поэтому к следующему месяцу повышенная температура должна начать снижаться.
Кроме того, первый эксперт отметил, что рекордной температуры в Бразилии на самом деле нет: самая высокая за последний месяц составила +34 градуса. По его словам, люди, распространившие фейковую информацию, могли принять ощущаемую температуру за реальную.
Напомним, что учёные прогнозировали аномальную жару на территории всей России. Среднее значение температуры воздуха повысится с вероятность в 65-70%. Синоптики сделали прогноз погоды на три месяца лета 2024 года, однако отметили, что точную температуру можно узнать только на ближайшие две недели.
Ранее другие специалисты рассказали, что на планете уже началось глобальное потепление. Самыми жаркими будут 2030-е годы.