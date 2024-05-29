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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Работодателям рекомендовали сокращать рабочий день во время жары

Сократить рабочий день и пить много воды: как работать во время жары?

29 мая 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney

Работодателям рекомендовали сокращать рабочий день во время жары

Рекомендации по работе в офисе и на улице в жару дал Роспотребнадзор. Работодателям посоветовали сократить рабочий день, а работникам — пить больше воды.
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Погода

Если в помещении есть кондиционер, на нём необходимо установить температуру от 24 до 25 °C. Если же температура воздуха в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 °C, необходимо сократить на час рабочий день. Когда температура повыситься до 29 °C рабочий день нужно сократить на 2 часа. Если в помещении будет жара до 30,5 °C работа сокращается на четыре часа.

Для специалистов, которые трудятся на открытом воздухе при температуре 32,5 °C, период непрерывной работы должен составлять 15-20 минут. Отдых должен составлять от 10 до 20 минут в охлаждаемых помещениях. Термическая нагрузка за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для работников в спецодежде с защитой от теплового излучения, без спецодежды — от 1,5 до 2 часов.

Также работникам советуют соблюдать питьевой режим. Температура воды должна составлять 10-15 °C. Воду необходимо пить часто и в небольшом количестве. Если температура воздуха будет выше 30 °C, нужно выпивать не менее 0,5 л воды в час.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Погода#Жара#Белгород
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