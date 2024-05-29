Сократить рабочий день и пить много воды: как работать во время жары?

Если в помещении есть кондиционер, на нём необходимо установить температуру от 24 до 25 °C. Если же температура воздуха в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 °C, необходимо сократить на час рабочий день. Когда температура повыситься до 29 °C рабочий день нужно сократить на 2 часа. Если в помещении будет жара до 30,5 °C работа сокращается на четыре часа.