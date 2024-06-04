«Оптимизация»: белгородцам пришлось в жару ждать очередь в автобус на флюорографию

«Стоим 30 минут под палящим солнцем около передвижного флюорографа. Без условий для ожидания. Даже минимальных. Для кого строят новые кабинеты и оборудование, если всем надо идти в автобус за поворотом?» — написала женщина и «поблагодарила» за оптимизацию.