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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Очередь на флюорографию

«Оптимизация»: белгородцам пришлось в жару ждать очередь в автобус на флюорографию

4 июня 2024, 15:42
Фото: Комментарии под постом губернатора
Очередь на флюорографию

Главврач объяснил очередь из белгородцев в жару на флюорографию

Такая ситуация сложилась в Стрелецком. С жалобой к властям обратилась местная жительница. Главврач больницы объяснил, что временные неудобства связаны с технической неисправностью рентген-аппарата.

По словам местной жительницы Ксении, она приехала с детьми на флюорографию в больницу в Стрелецком вместе с детьми. Чтобы сделать снимок, им пришлось стоять в очереди на улице под солнцем.

«Стоим 30 минут под палящим солнцем около передвижного флюорографа. Без условий для ожидания. Даже минимальных. Для кого строят новые кабинеты и оборудование, если всем надо идти в автобус за поворотом?» — написала женщина и «поблагодарила» за оптимизацию.

На обращение ответил Олег Замулин, главный врач ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ». Он извинился за временные неудобства и сообщил, что из-за технической неисправности рентген-аппарата в поликлинике флюорография временно проводится с помощью передвижного аппарата.

Также главврач пообещал сменить место стоянки флюорографа для более комфортного ожидания. Кроме того, он добавил, что места ожидания обеспечены стульями.

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#Алина Харина#Общество#Медицина#Белгородский район#Больница#Новости Белгорода#Белгород#Очередь#Флюорография
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