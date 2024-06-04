«Оптимизация»: белгородцам пришлось в жару ждать очередь в автобус на флюорографию

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
По словам местной жительницы Ксении, она приехала с детьми на флюорографию в больницу в Стрелецком вместе с детьми. Чтобы сделать снимок, им пришлось стоять в очереди на улице под солнцем.
«Стоим 30 минут под палящим солнцем около передвижного флюорографа. Без условий для ожидания. Даже минимальных. Для кого строят новые кабинеты и оборудование, если всем надо идти в автобус за поворотом?» — написала женщина и «поблагодарила» за оптимизацию.
На обращение ответил Олег Замулин, главный врач ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ». Он извинился за временные неудобства и сообщил, что из-за технической неисправности рентген-аппарата в поликлинике флюорография временно проводится с помощью передвижного аппарата.
Также главврач пообещал сменить место стоянки флюорографа для более комфортного ожидания. Кроме того, он добавил, что места ожидания обеспечены стульями.