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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Посёлок без людей убрали с карты Белгородской области

Посёлок Корытное больше не входит в состав Белгородской области

6 июня 2024, 14:31
Фото: 1MI

Посёлок без людей убрали с карты Белгородской области

Депутаты региональной областной думы исключили Корытное из списка населённых пунктов области. Фактически в посёлке никто не проживает с 2010 года.
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Жилье

Посёлок Корытное в Краснояружском районе больше не включён в перечень населённых пунктов региона. Такое решение приняла Белгородская областная дума 6 июня 2024 года.

С такой просьбой к депутатам обратился глава Сергиевского сельского поселения Краснояружского района. Он объяснил, что фактически Корытного уже не существует. Оно исключено из генерального плана поселения, там никто не проживает и домов также нет.

Депутаты Белгородской областной думы инициативу поддержали и убрали из перечня населённых пунктов этот посёлок.

Председатель комитета Фёдор Сулим пояснил, что Корытное также исключат из закона Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

Отметим, что по данным переписи населения 2002 года в посёлке проживало 11 человек, а в 2010 году — 0.

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#Алёна Мальцева#Город#Общество#Белгородская область#Жилье#Краснояружский район#Муниципальные образования#Населённые пункты
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