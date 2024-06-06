Посёлок Корытное больше не входит в состав Белгородской области

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Посёлок Корытное в Краснояружском районе больше не включён в перечень населённых пунктов региона. Такое решение приняла Белгородская областная дума 6 июня 2024 года.
С такой просьбой к депутатам обратился глава Сергиевского сельского поселения Краснояружского района. Он объяснил, что фактически Корытного уже не существует. Оно исключено из генерального плана поселения, там никто не проживает и домов также нет.
Депутаты Белгородской областной думы инициативу поддержали и убрали из перечня населённых пунктов этот посёлок.
Председатель комитета Фёдор Сулим пояснил, что Корытное также исключат из закона Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».
Отметим, что по данным переписи населения 2002 года в посёлке проживало 11 человек, а в 2010 году — 0.