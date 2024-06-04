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Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Три дрона-камикадзе атаковали село в Белгородской области

Три дрона-камикадзе атаковали село в Белгородской области

4 июня 2024, 17:38
Фото: Изображение Midjourney
Среди мирных жителей никто не пострадал. Один дрон упал. Произошла детонация. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

По данным губернатора, село Муром Шебекинского округа ВСУ атаковали с помощью трёх дронов-камикадзе. Никто не пострадал.

Но один из дронов упал на крышу жилого дома. Произошла детонация. В результате случилось задымление на чердаке, без открытого горения. Его оперативно ликвидировали сами жители.

Ещё один дрон упал рядом с домом, а третий — в огород. В доме выбило окно и пробита кровля.

Беспилотники также атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе. В селе Безымено в результате сброса взрывного устройства пострадал коммерческий объект. Повреждения получила кровля и окна. А в селе Гора-Подол в результате атаки с помощью FPV-дрона в двух местах загорелась сухая трава.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пожар#Белгород#ВСУ#Безымено#Задымление#Детонация#Беспилотники#Грайворонский округ#FPV-дрон
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