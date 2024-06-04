Три дрона-камикадзе атаковали село в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
По данным губернатора, село Муром Шебекинского округа ВСУ атаковали с помощью трёх дронов-камикадзе. Никто не пострадал.
Но один из дронов упал на крышу жилого дома. Произошла детонация. В результате случилось задымление на чердаке, без открытого горения. Его оперативно ликвидировали сами жители.
Ещё один дрон упал рядом с домом, а третий — в огород. В доме выбило окно и пробита кровля.
Беспилотники также атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе. В селе Безымено в результате сброса взрывного устройства пострадал коммерческий объект. Повреждения получила кровля и окна. А в селе Гора-Подол в результате атаки с помощью FPV-дрона в двух местах загорелась сухая трава.