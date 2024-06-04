Три дрона-камикадзе атаковали село в Белгородской области

Беспилотники также атаковали два населённых пункта в Грайворонском округе. В селе Безымено в результате сброса взрывного устройства пострадал коммерческий объект. Повреждения получила кровля и окна. А в селе Гора-Подол в результате атаки с помощью FPV-дрона в двух местах загорелась сухая трава.