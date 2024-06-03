Дрон-камикадзе упал и взорвался в Белгородской области, есть разрушения

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
ВСУ 3 июня атаковали дроном-камикадзе село Долгое в Валуйском горокруге. Дрон упал и взорвался.
В результате повреждены автомобиль и забор частного дома. О пострадавших среди мирных жителей не сообщалось.
Это не первая атака ВСУ за сегодняшний день на Белгородскую область. Ранним утром под обстрел попал город Шебекино, прилёты были в том числе на автомобильном мосту. Спустя время противник атаковал Белгородский район беспилотниками, есть разрушения. Уже после полудня взрывы прозвучали в Белгороде: информации о последствиях не было.