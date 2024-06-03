Дрон-камикадзе упал и взорвался в Белгородской области, есть разрушения

Это не первая атака ВСУ за сегодняшний день на Белгородскую область. Ранним утром под обстрел попал город Шебекино, прилёты были в том числе на автомобильном мосту. Спустя время противник атаковал Белгородский район беспилотниками, есть разрушения. Уже после полудня взрывы прозвучали в Белгороде: информации о последствиях не было.