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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

ВСУ атаковали село в Белгородской области дроном-камикадзе

Дрон-камикадзе упал и взорвался в Белгородской области, есть разрушения

3 июня 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали село в Белгородской области дроном-камикадзе

Происшествие случилось в Валуйском горокруге. Повреждены авто и забор частного дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

ВСУ 3 июня атаковали дроном-камикадзе село Долгое в Валуйском горокруге. Дрон упал и взорвался.

В результате повреждены автомобиль и забор частного дома. О пострадавших среди мирных жителей не сообщалось.

Это не первая атака ВСУ за сегодняшний день на Белгородскую область. Ранним утром под обстрел попал город Шебекино, прилёты были в том числе на автомобильном мосту. Спустя время противник атаковал Белгородский район беспилотниками, есть разрушения. Уже после полудня взрывы прозвучали в Белгороде: информации о последствиях не было.

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую областьПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
В Белгороде вновь прозвучали взрывы: ПВО отразила массированную атаку
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Белгород#Вячеслав Гладков#Долгое#Валуйский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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