Белгородцы из приграничного села с режимом ЧС попали под суд из-за долга по газу

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По словам белгородца, их многодетная семья выехала из села Логачёвка в Валуйском горокруге. В населённом пункте введён режим ЧС.
«До сегодняшнего дня там не проживаем. Есть все документы. Несмотря на это, юрист горгаза подал на нас в суд за начисления долгов по газу», — сообщил мужчина.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что эта проблема уже решена.
Сейчас созванивался с Алексеем Дыбовым, главой Валуйского горокруга. Он сообщил, что во всём разобрались. Эта сумма, которая была выставлена, будет списана.
Вячеслав Гладков