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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Белгородцы из приграничного села с режимом ЧС попали под суд из-за долга по газу

Белгородцы из приграничного села с режимом ЧС попали под суд из-за долга по газу

6 июня 2024, 11:21
Фото: 1MI
Жалобу семьи озвучил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Белгородцы выехали из села Логачёвка из-за обстрелов. В доме никто не проживал.
Сюжет
Режим ЧС

По словам белгородца, их многодетная семья выехала из села Логачёвка в Валуйском горокруге. В населённом пункте введён режим ЧС.

«До сегодняшнего дня там не проживаем. Есть все документы. Несмотря на это, юрист горгаза подал на нас в суд за начисления долгов по газу», — сообщил мужчина.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что эта проблема уже решена.

Сейчас созванивался с Алексеем Дыбовым, главой Валуйского горокруга. Он сообщил, что во всём разобрались. Эта сумма, которая была выставлена, будет списана.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Долг#Газ#Суды#Белгород#Вячеслав Гладков#Режим ЧС#Валуйский горокруг
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