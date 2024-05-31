Более 170 человек находятся в белгородской базе розыска за долги

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области обновило базу должников, которых ищут в Белгородской области. Сейчас туда входят более 170 разыскиваемых.
Объявить в исполнительный розыск должника пристав может в случаях, если в отношении должника сумма к выплате превышает 10 000 рублей, а также требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, возмещении ущерба, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления и другое. Это регулирует статья 65 ФЗ №229 «Об исполнительном производстве».
Сейчас в базе розыска приставов Белгородской области находится 175 человек.
В базу входят и Максим Климов — глава белгородского штаба Навального (общественное движение «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией), по делу 2021 года, хотя в базу он попал только в 2023 году, спустя два года после того как был осуждён. Уроженец Венгрии Дмитрий Бражников, которого разыскивают в Старом Осколе. А также множество граждан СНГ, включая покинувших союз Грузию и Украину.