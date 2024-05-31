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Более 170 человек находятся в белгородской базе розыска за долги

Более 170 человек находятся в белгородской базе розыска за долги

31 мая 2024, 13:29
Фото: 1MI
Кого ищут Белгородской области за долги и алименты и как попасть в базу розыска — узнали журналисты Бул. Ру.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области обновило базу должников, которых ищут в Белгородской области. Сейчас туда входят более 170 разыскиваемых.

Объявить в исполнительный розыск должника пристав может в случаях, если в отношении должника сумма к выплате превышает 10 000 рублей, а также требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, возмещении ущерба, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления и другое. Это регулирует статья 65 ФЗ №229 «Об исполнительном производстве».

Сейчас в базе розыска приставов Белгородской области находится 175 человек.

В базу входят и Максим Климов — глава белгородского штаба Навального (общественное движение «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией), по делу 2021 года, хотя в базу он попал только в 2023 году, спустя два года после того как был осуждён. Уроженец Венгрии Дмитрий Бражников, которого разыскивают в Старом Осколе. А также множество граждан СНГ, включая покинувших союз Грузию и Украину.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Алименты#Долги#Новости Белгорода
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