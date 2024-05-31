Более 170 человек находятся в белгородской базе розыска за долги

В базу входят и Максим Климов — глава белгородского штаба Навального (общественное движение «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией), по делу 2021 года, хотя в базу он попал только в 2023 году, спустя два года после того как был осуждён. Уроженец Венгрии Дмитрий Бражников, которого разыскивают в Старом Осколе. А также множество граждан СНГ, включая покинувших союз Грузию и Украину.