14 населённых пунктов под Белгородом временно остались без света из-за атаки дронов

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Белгородском районе 14 населённых пунктов временно остались без света. Причина — атака FPV-дронов на посёлок Октябрьский.
В итоге без света пока что остаются жители не только жители Октябрьского, но и абоненты из посёлков Малиновка и Политотдельский (частично), сёл Болдыревка, Головино, Салтыково, Варваровка, Отрадное, Бехлевка, Толоконное, Петровка, Нехотеевка, Соловьёвка, Новая Деревня.
Повреждения в результате атаки есть также на линиях водоснабжения. К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.
Кроме того, вспыхнула сухая трава, но очаг оперативно ликвидировали.
Напомним, что в результате атак ВСУ 4 июня пострадали два мирных жителя — водитель служебного автобуса «Агро-Белогорья» в Борисовском районе и водитель грузовика в Шебекино.