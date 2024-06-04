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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Беспилотники

14 населённых пунктов под Белгородом временно остались без света из-за атаки дронов

4 июня 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ВСУ атаковали FPV-дронами Октябрьский в Белгородской области

Повреждения есть также на линиях водоснабжения. Кроме того, в результате атак вспыхнула сухая трава, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе 14 населённых пунктов временно остались без света. Причина — атака FPV-дронов на посёлок Октябрьский.

В итоге без света пока что остаются жители не только жители Октябрьского, но и абоненты из посёлков Малиновка и Политотдельский (частично), сёл Болдыревка, Головино, Салтыково, Варваровка, Отрадное, Бехлевка, Толоконное, Петровка, Нехотеевка, Соловьёвка, Новая Деревня.

Повреждения в результате атаки есть также на линиях водоснабжения. К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.

Кроме того, вспыхнула сухая трава, но очаг оперативно ликвидировали.

Напомним, что в результате атак ВСУ 4 июня пострадали два мирных жителя — водитель служебного автобуса «Агро-Белогорья» в Борисовском районе и водитель грузовика в Шебекино.

ВСУ вновь атаковали дроном автобус «Агро-Белогорья», есть пострадавший
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