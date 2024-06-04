14 населённых пунктов под Белгородом временно остались без света из-за атаки дронов

В итоге без света пока что остаются жители не только жители Октябрьского, но и абоненты из посёлков Малиновка и Политотдельский (частично), сёл Болдыревка, Головино, Салтыково, Варваровка, Отрадное, Бехлевка, Толоконное, Петровка, Нехотеевка, Соловьёвка, Новая Деревня.