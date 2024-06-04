Из-за взрыва под Белгородом пострадал легковой автомобиль

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Утром 4 июня стало известно о происшествии в белгородских Ясных Зорях. ВСУ вновь атаковали дроном-камикадзе, под ударом оказался легковой автомобиль.
Произошёл взрыв. Авто повреждено — сильно задело переднюю часть машины. Водителя на момент происшествия в салоне не было.
Напомним, что несколько населённых пунктов Белгородского района пострадали от атак ВСУ и накануне, 3 июня. Из-за утреннего удара БПЛА повреждения получила линия электропередачи, из-за чего три села временно остались без света. Также в результате атаки повреждены инфраструктурный объект связи, спецтехника на сельхозпредприятии, неиспользуемое коммерческое здание.
Ближе к вечеру понедельника стало известно, что под удар попали ещё шесть населённых пунктов. Разрушения выявили в офисе семейного врача, на складе птицефабрики, в частных домах.
В результате вечернего обстрела в Белгородском районе пострадали дома в Новосадовом, Шишино и Ясных Зорях. Напомним, что ВСУ тогда атаковали Белгород и район из РСЗО «Ольха».