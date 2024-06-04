bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

ВСУ атаковали дроном-камикадзе авто белгородца в Ясных Зорях

Из-за взрыва под Белгородом пострадал легковой автомобиль

4 июня 2024, 05:37
Фото: 1MI

ВСУ атаковали дроном-камикадзе авто белгородца в Ясных Зорях

Происшествие случилось в Белгородском районе. Водителя на момент атаки в салоне не было, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Утром 4 июня стало известно о происшествии в белгородских Ясных Зорях. ВСУ вновь атаковали дроном-камикадзе, под ударом оказался легковой автомобиль.

Произошёл взрыв. Авто повреждено — сильно задело переднюю часть машины. Водителя на момент происшествия в салоне не было.

Напомним, что несколько населённых пунктов Белгородского района пострадали от атак ВСУ и накануне, 3 июня. Из-за утреннего удара БПЛА повреждения получила линия электропередачи, из-за чего три села временно остались без света. Также в результате атаки повреждены инфраструктурный объект связи, спецтехника на сельхозпредприятии, неиспользуемое коммерческое здание.

Ближе к вечеру понедельника стало известно, что под удар попали ещё шесть населённых пунктов. Разрушения выявили в офисе семейного врача, на складе птицефабрики, в частных домах.

В результате вечернего обстрела в Белгородском районе пострадали дома в Новосадовом, Шишино и Ясных Зорях. Напомним, что ВСУ тогда атаковали Белгород и район из РСЗО «Ольха».

Шесть снарядов украинской РСЗО «Ольха» сбили над Белгородской областью
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинские дроны атаковали два авто под Белгородом. Есть пострадавшийВСУ ударили дронами-камикадзе по сельхозпредприятию в белгородском приграничьеМаленький размер, чёткая картинка: что такое FPV-дроны и как их используют военные?
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Ясные зори#Авто#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
«Распространял идеи расового превосходства»: ФСБ — о лишённом гражданства члене банды
Сегодня, 09:41
14-летняя белгородка попытается удивить Агзамова на ТВ тортом со смородиной и манго
Сегодня, 08:17
Он как кофе 3 в 1: «Сити Молл» в Белгороде состоит из разных зданий под одним адресом
Сегодня, 07:10
Во время ракетной опасности в Белгороде старшая по дому не пустила детей в подъезд
Сегодня, 08:35
Мальчик, жители дома, сотрудники «Агро-Белогорья»: погибшие в мае от обстрелов ВСУ
Сегодня, 09:07
"