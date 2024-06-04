Из-за взрыва под Белгородом пострадал легковой автомобиль

Напомним, что несколько населённых пунктов Белгородского района пострадали от атак ВСУ и накануне, 3 июня. Из-за утреннего удара БПЛА повреждения получила линия электропередачи, из-за чего три села временно остались без света. Также в результате атаки повреждены инфраструктурный объект связи, спецтехника на сельхозпредприятии, неиспользуемое коммерческое здание.