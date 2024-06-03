Маленький размер, чёткая картинка: что такое FPV-дроны и как их используют военные?

Нынешняя реальность такова, что практически каждый житель должен хотя бы отдалённо, но понимать, что из себя представляют FPV-дроны. В приграничье такие виды беспилотников стали встречаться всё чаще. О том, что это такое, какие типы бывают и какой у них принцип работы, — читайте в материале Бел.Ру.

Что за FPV-дрон? Почему FPV-дрон лучше квадрокоптера? Как FPV-дроны используют военные?

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