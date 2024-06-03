Маленький размер, чёткая картинка: что такое FPV-дроны и как их используют военные?

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Расшифровка FPV в переводе на русский язык буквально означает «вид от первого лица». Такие дроны передают видео благодаря беспроводной связи: оператор видит картинку в очках виртуальной реальности, либо в видеоочках пилота, пока сидит в удобном месте. Он в реальном времени может управлять траекторией полёта дрона — в этом ему помогает передаваемая картинка местности.
FPV-дрон представляет из себя небольшую конструкцию, состоящую из рамы, электроники, моторов и гироскопа. Всего существует четыре типа FPV-дронов:
Из-за того, что FPV-дрон небольшого размера и маленького веса, у него достаточно высокая скорость перемещения. Также пилоты данного беспилотника ощущают себя в полёте, будто они находятся «внутри» дрона: такое ощущение достигается благодаря очкам виртуальной реальности. Управлять таким дроном тоже легко.
Кроме того, качество фотографий и видеоматериалов, сделанных на FPV-дрон, получается очень высоким.
В мирное время FPV-дроны используют для развлечения, поисково-спасательных операций, наблюдения, безопасности, а также в промышленных и сельскохозяйственных нуждах. Военнослужащие же преследуют другие цели.
Так, военные используют такие беспилотные летательные аппараты для разведки территории, поскольку небольшой дрон может залететь даже в труднодоступные места, а профессиональная камера позволит дать чёткую картинку. Их могут использовать и в качестве наблюдательных пунктов, чтобы те собрали необходимую информацию о расположении противника или размещении мин.
Нередко FPV-дроны используют и для атак: к ним прикрепляют различные боеприпасы, что делает их похожими на дроны-камикадзе. Ускоряясь, они врезаются в цель, из-за чего снаряд взрывается. Такими дронами можно поразить даже бронированную технику противника.