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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

FPV-дроны

Маленький размер, чёткая картинка: что такое FPV-дроны и как их используют военные?

3 июня 2024, 12:55
Фото: 1MI
FPV-дроны
Нынешняя реальность такова, что практически каждый житель должен хотя бы отдалённо, но понимать, что из себя представляют FPV-дроны. В приграничье такие виды беспилотников стали встречаться всё чаще. О том, что это такое, какие типы бывают и какой у них принцип работы, — читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
СВО

Что за FPV-дрон?

Расшифровка FPV в переводе на русский язык буквально означает «вид от первого лица». Такие дроны передают видео благодаря беспроводной связи: оператор видит картинку в очках виртуальной реальности, либо в видеоочках пилота, пока сидит в удобном месте. Он в реальном времени может управлять траекторией полёта дрона — в этом ему помогает передаваемая картинка местности.

FPV-дрон представляет из себя небольшую конструкцию, состоящую из рамы, электроники, моторов и гироскопа. Всего существует четыре типа FPV-дронов:

  • Гоночные дроны изготовлены для соревнований. Их специально создавали лёгкими и манёвренными;
  • Дроны для авиасъёмки оснащены профессиональными и стабилизированными камерами. Они могут провести в воздухе длительное время;
  • Дроны для фристайла позволяют выполнять различные фигуры сложного пилотажа;
  • Военные дроны стали использоваться не так давно: помимо камеры, к ним прикрепляется боеприпас. Такие беспилотные летательные аппараты используют защищённые каналы связи и не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы.
FPV-дроныFPV-дроны
FPV-дроны
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Почему FPV-дрон лучше квадрокоптера?

Из-за того, что FPV-дрон небольшого размера и маленького веса, у него достаточно высокая скорость перемещения. Также пилоты данного беспилотника ощущают себя в полёте, будто они находятся «внутри» дрона: такое ощущение достигается благодаря очкам виртуальной реальности. Управлять таким дроном тоже легко.

Кроме того, качество фотографий и видеоматериалов, сделанных на FPV-дрон, получается очень высоким.

Как FPV-дроны используют военные?

В мирное время FPV-дроны используют для развлечения, поисково-спасательных операций, наблюдения, безопасности, а также в промышленных и сельскохозяйственных нуждах. Военнослужащие же преследуют другие цели.

Так, военные используют такие беспилотные летательные аппараты для разведки территории, поскольку небольшой дрон может залететь даже в труднодоступные места, а профессиональная камера позволит дать чёткую картинку. Их могут использовать и в качестве наблюдательных пунктов, чтобы те собрали необходимую информацию о расположении противника или размещении мин.

Нередко FPV-дроны используют и для атак: к ним прикрепляют различные боеприпасы, что делает их похожими на дроны-камикадзе. Ускоряясь, они врезаются в цель, из-за чего снаряд взрывается. Такими дронами можно поразить даже бронированную технику противника.

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#Александра Склярова#Дрон#СВО#FPV-дрон
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