Дрон-камикадзе врезался в здание под Белгородом, произошёл взрыв

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Дрон-камикадзе ВСУ 3 июня влетел в здание в Белгородском районе. Происшествие случилось в Весёлой Лопани. Сообщается, что здание коммерческое, но не эксплуатируемое. В результате атаки произошёл взрыв — в помещении повреждено остекление.
Кроме того, жители трёх сёл в Белгородском районе временно остались без света. Отключение произошло в Петровке, Толоконном и Соловьёвке. Причиной стала ещё одна атака ВСУ: противник сбросил с БПЛА три взрывных устройства. Помимо линии электропередачи, повреждён инфраструктурный объект связи в Петровке.
Разрушения в результате атаки есть и на территории одного из сельхозпредприятий. Там осколками посекло спецтехнику.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что утром 3 июня под удар попал город Шебекино. Прилёты были в том числе по автомобильному мосту.