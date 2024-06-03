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Разрушения после атаки БПЛА в Белгородском районе

Дрон-камикадзе врезался в здание под Белгородом, произошёл взрыв

3 июня 2024, 07:11
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после атаки БПЛА в Белгородском районе

ВСУ атаковали беспилотниками два села в Белгородском районе

Под ударом оказались Петровка и Весёлая Лопань. В результате атак три села временно остались без света, повреждены спецтехника и инфраструктурный объект связи, помещение коммерческого объекта, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон-камикадзе ВСУ 3 июня влетел в здание в Белгородском районе. Происшествие случилось в Весёлой Лопани. Сообщается, что здание коммерческое, но не эксплуатируемое. В результате атаки произошёл взрыв — в помещении повреждено остекление.

Кроме того, жители трёх сёл в Белгородском районе временно остались без света. Отключение произошло в Петровке, Толоконном и Соловьёвке. Причиной стала ещё одна атака ВСУ: противник сбросил с БПЛА три взрывных устройства. Помимо линии электропередачи, повреждён инфраструктурный объект связи в Петровке.

Разрушения в результате атаки есть и на территории одного из сельхозпредприятий. Там осколками посекло спецтехнику.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что утром 3 июня под удар попал город Шебекино. Прилёты были в том числе по автомобильному мосту.

ВСУ обстреляли Шебекино: повреждены квартира, авто, дорога
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Весёлая Лопань#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА#Петровка
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