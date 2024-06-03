Дрон-камикадзе врезался в здание под Белгородом, произошёл взрыв

Кроме того, жители трёх сёл в Белгородском районе временно остались без света. Отключение произошло в Петровке, Толоконном и Соловьёвке. Причиной стала ещё одна атака ВСУ: противник сбросил с БПЛА три взрывных устройства. Помимо линии электропередачи, повреждён инфраструктурный объект связи в Петровке.