Офис семейного врача, птицефабрика и дома белгородцев пострадали от атак ВСУ

Дом и автомобиль пострадали в результате атак БПЛА в Майском. Ещё пять домов повреждены в Ясных Зорях: по населённому пункту ударили двумя дронами-камикадзе, также село попало под обстрел. От осколков пострадали две машины, также задело ЛЭП.