Офис семейного врача, птицефабрика и дома белгородцев пострадали от атак ВСУ

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородском районе беспилотниками. В Никольском в результате удара пробита крыша офиса семейного врача. В Ольховатке посекло автомобиль, припаркованный на территории сельхозпредприятия. В Бессоновке дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи.
Дом и автомобиль пострадали в результате атак БПЛА в Майском. Ещё пять домов повреждены в Ясных Зорях: по населённому пункту ударили двумя дронами-камикадзе, также село попало под обстрел. От осколков пострадали две машины, также задело ЛЭП.
Под обстрел попал и хутор Церковный. Под ударом оказалась территория птицефабрики — там загорелся склад.
Последствия атак будут устранять после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, что ВСУ 3 июня также атаковали Шебекино, Петровку и Весёлую Лопань в Белгородском районе, Долгое в Валуйском горокруге. Громко было и в Белгороде.