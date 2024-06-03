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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Последствия атаки ВСУ в Белгородском районе

Офис семейного врача, птицефабрика и дома белгородцев пострадали от атак ВСУ

3 июня 2024, 13:39
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ в Белгородском районе

ВСУ атаковали ещё шесть населённых пунктов в Белгородской области

В этот раз последствия ударов есть в Майском, Никольском, Ольховатке, Бессоновке, Ясных Зорях и Церковном в Белгородском районе. Населённые пункты ВСУ атаковали беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали пять населённых пунктов в Белгородском районе беспилотниками. В Никольском в результате удара пробита крыша офиса семейного врача. В Ольховатке посекло автомобиль, припаркованный на территории сельхозпредприятия. В Бессоновке дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи.

Дом и автомобиль пострадали в результате атак БПЛА в Майском. Ещё пять домов повреждены в Ясных Зорях: по населённому пункту ударили двумя дронами-камикадзе, также село попало под обстрел. От осколков пострадали две машины, также задело ЛЭП.

Под обстрел попал и хутор Церковный. Под ударом оказалась территория птицефабрики — там загорелся склад.

Последствия атак будут устранять после согласования с Минобороны РФ.

Последствия атаки ВСУ в Белгородском районеПоследствия атаки ВСУ в Белгородском районе
Последствия атаки ВСУ в Белгородском районеПоследствия атаки ВСУ в Белгородском районе
Последствия атаки ВСУ в Белгородском районе
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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