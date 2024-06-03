В Белгороде вновь прозвучали взрывы: ПВО отразила массированную атаку

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Белгороде вновь было громко. После полудня 3 июня над городом прозвучало несколько взрывов. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.
Из чего ВСУ атаковали город, пока не известно. Информации о возможных последствиях обстрела нет.
Напомним, что утром 3 июня в Белгородском районе из-за атаки ВСУ три населённых пункта временно остались без света, повреждены инфраструктурный объект связи, спецтехника на сельхозпредприятии и здание.
Тем же утром под обстрел в очередной раз попал город Шебекино. Повреждены дорога, машины, квартира в МКД.