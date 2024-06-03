bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Следы в небе после работы ПВО в Белгороде

В Белгороде вновь прозвучали взрывы: ПВО отразила массированную атаку

3 июня 2024, 09:33
Фото: bel.ru
Следы в небе после работы ПВО в Белгороде

Взрывы раздались в Белгороде

Громко в городе было после полудня. В небе остались характерные для работы ПВО следы. Информации о возможных последствиях обстрела ВСУ пока нет.
Сюжет
Пво

В Белгороде вновь было громко. После полудня 3 июня над городом прозвучало несколько взрывов. В небе остались следы, характерные для работы ПВО.

Из чего ВСУ атаковали город, пока не известно. Информации о возможных последствиях обстрела нет.

Напомним, что утром 3 июня в Белгородском районе из-за атаки ВСУ три населённых пункта временно остались без света, повреждены инфраструктурный объект связи, спецтехника на сельхозпредприятии и здание.

Тем же утром под обстрел в очередной раз попал город Шебекино. Повреждены дорога, машины, квартира в МКД.

Forbes: ВСУ ударили с разрешения США ракетами HIMARS по Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Про подвалы все забыли»: Гладков предложил продолжить работу с этими укрытиямиВ Стрелецком Белгородского района проблемы с водой были из-за обстрелаГладков рассказал о состоянии раненных при обстреле Шебекино
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Взрывы#Атака ВСУ#В Белгороде громко
Подпишитесь
Дрон-камикадзе упал и взорвался в Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 10:32
140 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины
Сегодня, 08:57
«Сделаем всё, чтобы СВО завершилась в этом году»: под Белгород перебросили «Ахмат»
Сегодня, 07:19
«Что нас теперь ждёт?» Белгородцев испугала смена формулировки о ракетной опасности
Сегодня, 07:52
«Агро-Белогорье» не до конца обеспечило безопасность сотрудников при перевозке
Сегодня, 07:46
"