Шесть снарядов украинской РСЗО «Ольха» сбили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Вечер понедельника в Белгородской области продолжился ракетными опасностями и обстрелами со стороны Украины. Очередные взрывы в небе над регионом раздались около девяти часов вечера — работала ПВО.
Как позже сообщили в Министерстве обороны РФ, в небе над регионом поразили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха», дальность стрельбы которой достигает 130 километров.
О последствиях на земле информации не поступало, однако читатели Бел.Ру сообщали о нескольких задымлениях в разных районах области.
В Белгородской области изменили текст оповещения о ракетной опасности. Помимо ракет и реактивных снарядов, белгородское приграничье активно атакуют с помощью беспилотника. Очередной жертвой украинского дрона стал водитель легкового автомобиля.