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Published Сегодня, 19:23

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Шесть снарядов украинской РСЗО «Ольха» сбили над Белгородской областью

Шесть снарядов украинской РСЗО «Ольха» сбили над Белгородской областью

3 июня 2024, 19:23
Фото: bel.ru
Вечером 3 июня система противовоздушной обороны отразила очередную атаку ВСУ на Белгород.
Сюжет
Пво

Вечер понедельника в Белгородской области продолжился ракетными опасностями и обстрелами со стороны Украины. Очередные взрывы в небе над регионом раздались около девяти часов вечера — работала ПВО.

Как позже сообщили в Министерстве обороны РФ, в небе над регионом поразили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха», дальность стрельбы которой достигает 130 километров.

О последствиях на земле информации не поступало, однако читатели Бел.Ру сообщали о нескольких задымлениях в разных районах области.

В Белгородской области изменили текст оповещения о ракетной опасности. Помимо ракет и реактивных снарядов, белгородское приграничье активно атакуют с помощью беспилотника. Очередной жертвой украинского дрона стал водитель легкового автомобиля.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Обстрел#ВСУ#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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