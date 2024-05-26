Система ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
ВСУ снова попытались атаковать Белгородскую область. По региону запустили два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха». Снаряды уничтожили дежурные средства ПВО. Над каким именно районом это произошло, не сообщается.
Напомним, что ранее в Белгороде упал и сдетонировал беспилотник ВСУ. Никто не пострадал. Летательный аппарат упал в районе Педагогического колледжа. Осколками посекло два автомобиля.
Также сегодня беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в селе Муром Шебекинского горокруга. Пострадал водитель. Его госпитализировали. Мужчина получил осколочное ранение лица.