«Что нас теперь ждёт?» Белгородцев испугала смена формулировки о ракетной опасности

«Текст действительно стал более сжатым, но его суть не изменилась. Это по-прежнему экстренное уведомление об угрозе обстрела и просьба пройти в укрытие. Наиболее безопасным укрытием является подвал. Самая главная цель — максимально быстрое оповещение кратким сообщением жителей Белгородской области об угрозе», — ответили в оперштабе.