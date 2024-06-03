«Что нас теперь ждёт?» Белгородцев испугала смена формулировки о ракетной опасности

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Белгородцы интересуются, почему всем жителям региона стали приходить СМС о ракетной опасности с новым текстом. Согласно формулировке, теперь требуется спуститься в подвальное помещение или «подземное пространство».
«В чём причина смены текста? Почему теперь говорится спуститься в подвал? Что нас ждет?» — беспокоятся жители Белгородской области.
На вопросы ответил оперштаб региона. Его представители подтвердили, что текст стал более сжатым. Что же касается подвала, он остаётся наиболее безопасным укрытием, напомнили в оперштабе.
«Текст действительно стал более сжатым, но его суть не изменилась. Это по-прежнему экстренное уведомление об угрозе обстрела и просьба пройти в укрытие. Наиболее безопасным укрытием является подвал. Самая главная цель — максимально быстрое оповещение кратким сообщением жителей Белгородской области об угрозе», — ответили в оперштабе.