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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Белгородский оперштаб объяснил, почему изменились сообщения о ракетной опасности

«Что нас теперь ждёт?» Белгородцев испугала смена формулировки о ракетной опасности

3 июня 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский оперштаб объяснил, почему изменились сообщения о ракетной опасности

Жители Белгородской области озадачены новым текстом СМС-уведомлений о ракетной опасности, в котором теперь просят спуститься в «подземное пространство». В оперштабе ответили, что повода для беспокойства нет.

Белгородцы интересуются, почему всем жителям региона стали приходить СМС о ракетной опасности с новым текстом. Согласно формулировке, теперь требуется спуститься в подвальное помещение или «подземное пространство».

«В чём причина смены текста? Почему теперь говорится спуститься в подвал? Что нас ждет?» — беспокоятся жители Белгородской области.

На вопросы ответил оперштаб региона. Его представители подтвердили, что текст стал более сжатым. Что же касается подвала, он остаётся наиболее безопасным укрытием, напомнили в оперштабе.

«Текст действительно стал более сжатым, но его суть не изменилась. Это по-прежнему экстренное уведомление об угрозе обстрела и просьба пройти в укрытие. Наиболее безопасным укрытием является подвал. Самая главная цель — максимально быстрое оповещение кратким сообщением жителей Белгородской области об угрозе», — ответили в оперштабе.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Смс#Белгород#Оперштаб#Ракетная опасность
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