Посекло авто, загорелись постройки: что известно о новой атаке ВСУ на Белгород?

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Сегодня, 2 июня, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Пострадавших среди мирных жителей нет, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В областном центре повреждений не выявлено, но разрушения есть в Белгородском районе. Так, в селе Никольское загорелись несколько хозпостроек, а в посёлке Дубовое посекло одно авто.
Возгорания уже потушили. На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях на земле всё ещё уточняется.
Напомним, что в последний раз ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе включали в 17:18. Отбой объявили в 17:34.