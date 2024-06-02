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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях последней атаки ВСУ

Посекло авто, загорелись постройки: что известно о новой атаке ВСУ на Белгород?

2 июня 2024, 16:27
Фото: 1MI

Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях последней атаки ВСУ

Вечером после объявления ракетной опасности белгородцы услышали череду громких звуков. В результате атаки никто не пострадал, но есть разрушения. Подробности сообщил глава региона.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 2 июня, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Пострадавших среди мирных жителей нет, отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В областном центре повреждений не выявлено, но разрушения есть в Белгородском районе. Так, в селе Никольское загорелись несколько хозпостроек, а в посёлке Дубовое посекло одно авто.

Возгорания уже потушили. На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях на земле всё ещё уточняется.

Напомним, что в последний раз ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе включали в 17:18. Отбой объявили в 17:34.

Над Белгородом снова раздались взрывы
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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