«Ночь прошла тревожно». Что известно о последствиях ракетных опасностей в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Минувшая ночь в регионе прошла тревожно, отметил глава региона. Несколько раз объявлялась ракетная опасность. Тревога действовала на всей территории области из-за опасности атаки БПЛА, позже ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и Шебекино.
Обошлось без пострадавших, большие разрушения также не были зафиксированы. Информация о последствиях уточняется.
Губернатор отмечается, что вчера, 2 июня, также был непростой день. Накануне погиб замглавы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко.
Ещё раз хотел высказать слова искренних соболезнований родным и близким. Мы понимаем, что никто никогда не сможет унять и снять горечь и боль от гибели родного человека. Мы понимаем, что Игорь Викторович был человек очень мужественный, очень многое сделал для безопасности людей. Он останется в нашей памяти навсегда.
Вячеслав Гладков
Напомним, что замглавы района Игорь Нечипоренко скончался от полученных травм после взрыва боеприпаса. Кроме того, лёгкие ранения получил глава района Николай Нестеренко и двое глав поселений — Андрей Веденин и Игорь Шевляков.