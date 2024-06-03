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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Гладков рассказал, что случилось в Белгородской области минувшей ночью

«Ночь прошла тревожно». Что известно о последствиях ракетных опасностей в Белгороде?

3 июня 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney

Гладков рассказал, что случилось в Белгородской области минувшей ночью

В ночь на 3 июня в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность. Никто не пострадал, больших разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Минувшая ночь в регионе прошла тревожно, отметил глава региона. Несколько раз объявлялась ракетная опасность. Тревога действовала на всей территории области из-за опасности атаки БПЛА, позже ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском горокруге и Шебекино.

Обошлось без пострадавших, большие разрушения также не были зафиксированы. Информация о последствиях уточняется.

Губернатор отмечается, что вчера, 2 июня, также был непростой день. Накануне погиб замглавы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко.

Ещё раз хотел высказать слова искренних соболезнований родным и близким. Мы понимаем, что никто никогда не сможет унять и снять горечь и боль от гибели родного человека. Мы понимаем, что Игорь Викторович был человек очень мужественный, очень многое сделал для безопасности людей. Он останется в нашей памяти навсегда.
Вячеслав Гладков

Напомним, что замглавы района Игорь Нечипоренко скончался от полученных травм после взрыва боеприпаса. Кроме того, лёгкие ранения получил глава района Николай Нестеренко и двое глав поселений — Андрей Веденин и Игорь Шевляков.

Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб после взрыва боеприпаса
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Корочанский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Ракетная опасность
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