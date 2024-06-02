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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Над Белгородом снова раздались взрывы

Над Белгородом снова раздались взрывы

2 июня 2024, 14:29
Фото: bel.ru
В Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском горокруге сработала система ПВО.

В 17:18 воскресенья жители областного центра, Белгородского района и Шебекинского округа снова получили уведомления о ракетной опасности. Позже заработали сирены, в небе раздалось несколько взрывов — работала система ПВО. Две цели были сбиты в районе Шебекино.

О последствиях на земле на момент публикации информации не поступало.

ВСУ несколько раз за день обстреляли Белгород и Шебекино. В столице региона и в Белгородском районе пострадавших не было. В Шебекино ранения во время обстрела получили шесть человек. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранее после взрыва боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района.

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#Евгений Грицков#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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