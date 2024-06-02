Над Белгородом снова раздались взрывы

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В 17:18 воскресенья жители областного центра, Белгородского района и Шебекинского округа снова получили уведомления о ракетной опасности. Позже заработали сирены, в небе раздалось несколько взрывов — работала система ПВО. Две цели были сбиты в районе Шебекино.
О последствиях на земле на момент публикации информации не поступало.
ВСУ несколько раз за день обстреляли Белгород и Шебекино. В столице региона и в Белгородском районе пострадавших не было. В Шебекино ранения во время обстрела получили шесть человек. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.
Ранее после взрыва боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района.