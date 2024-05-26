Пёс Хант спас хозяйку во время обстрела, но сам погиб от осколка

В поселке Октябрьский обломки снарядов повредили здание пожарной части, выбив окна и повредив обшивку. Власти обещают помочь в восстановлении. В доме №17 на улице Матросова пёс по имени Хант защитила свою хозяйку, приняв осколок снаряда на себя. К сожалению, собака погибла. В многоквартирном доме №20 на той же улице снаряд пробил крышу и перекрытие между квартирами в первом подъезде.