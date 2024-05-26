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Пёс Хант спас хозяйку во время обстрела, но сам погиб от осколка

Пёс Хант спас хозяйку во время обстрела, но сам погиб от осколка

26 мая 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney
Пёс погиб во время обстрела посёлка Октябрьский 25 мая. Историю рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Октябрьский обломки снарядов повредили здание пожарной части, выбив окна и повредив обшивку. Власти обещают помочь в восстановлении. В доме №17 на улице Матросова пёс по имени Хант защитила свою хозяйку, приняв осколок снаряда на себя. К сожалению, собака погибла. В многоквартирном доме №20 на той же улице снаряд пробил крышу и перекрытие между квартирами в первом подъезде.

Есть в посёлке полностью разрушенные дома. Там, где возникают сомнения в целостности конструкций, проведут строительную экспертизу, на основании её результатов принимают решение: восстанавливать дом или строить заново.

Сотрудники одной из управляющих компаний в поселке несмотря на звуки обстрела работают на крыше дома, закрывая плёнкой все поврежденные места. С 6 часов утра дворники помогают поддерживать порядок после обстрелов.

Всего при обстрелах Белгорода и районов 25 мая погибли четыре мирных жителя, ещё 18 получили ранения.

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