Новые атаки ВСУ на приграничье и последствия обстрелов обсуждали белгородцы 26 мая

Утром 26 мая под атаку дронов ВСУ попало село Муром Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших. В населённом пункте был повреждён инфраструктурный объект связи и легковой автомобиль. Позже село снова попало под атаку ВСУ. Один из беспилотников атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель.