Новые атаки ВСУ на приграничье и последствия обстрелов обсуждали белгородцы 26 мая

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Утром 26 мая под атаку дронов ВСУ попало село Муром Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших. В населённом пункте был повреждён инфраструктурный объект связи и легковой автомобиль. Позже село снова попало под атаку ВСУ. Один из беспилотников атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель.
Позже ВСУ атаковали грузовик в Шебекино. Удар нанесли с помощью FPV-дрона. Водитель автомобиля не пострадал.
Также ВСУ атаковали автомобиль в селе Безымено в Грайворонском горокруге. Транспорт полностью сгорел, водитель получил травмы. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. Его отвезли в больницу.
Кроме того, дрон влетел в окно дома в селе Новостроевка-Первая. В доме выбило окна и посекло фасад. Во время второй атаки пострадал легковой автомобиль. Обошлось без раненых.
Позже беспилотник ВСУ упал и сдетонировал в районе Педагогического колледжа в областном центре. Никто не пострадал. Повреждения получили два транспортных средства.
Вчера под массированными обстрелами ВСУ оказались Белгород, Белгородский район и Шебекино.
В областном центре пострадали 162 квартиры и 58 автомобилей. В Белгородском районе также пострадали частные дома, квартиры, машины и торговые объекты.
Город Шебекино вчера ночью дважды попадал под обстрел ВСУ. Город обстреляли из РСЗО. В Сети появились новые кадры с последствиями атаки на город.
С начала года кредитные организации изменили условия по займам для более 2 тыс. белгородцев. Некоторым белгородцам полностью аннулировали кредиты, другим изменили условия кредитования. Речь идёт о белгородцах, которые пострадали во время атак ВСУ.
В настоящий момент в банках находится ещё 500 обращений от местных жителей.