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Новые атаки ВСУ на приграничье и последствия обстрелов обсуждали белгородцы 26 мая

Новые атаки ВСУ на приграничье и последствия обстрелов обсуждали белгородцы 26 мая

26 мая 2024, 16:00
Фото: 1MI
Белгородская область 26 мая снова оказалась под ударами ВСУ. В результате атак есть пострадавшие. Подробнее о том, что случилось в Белгородской области за сутки, читайте в итогах дня.

Атаки ВСУ по приграничью

Утром 26 мая под атаку дронов ВСУ попало село Муром Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших. В населённом пункте был повреждён инфраструктурный объект связи и легковой автомобиль. Позже село снова попало под атаку ВСУ. Один из беспилотников атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель.

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Позже ВСУ атаковали грузовик в Шебекино. Удар нанесли с помощью FPV-дрона. Водитель автомобиля не пострадал.

Также ВСУ атаковали автомобиль в селе Безымено в Грайворонском горокруге. Транспорт полностью сгорел, водитель получил травмы. У мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение бедра. Его отвезли в больницу.

Кроме того, дрон влетел в окно дома в селе Новостроевка-Первая. В доме выбило окна и посекло фасад. Во время второй атаки пострадал легковой автомобиль. Обошлось без раненых.

Позже беспилотник ВСУ упал и сдетонировал в районе Педагогического колледжа в областном центре. Никто не пострадал. Повреждения получили два транспортных средства.

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Последствия обстрелов ВСУ 25 мая

Вчера под массированными обстрелами ВСУ оказались Белгород, Белгородский район и Шебекино.

В областном центре пострадали 162 квартиры и 58 автомобилей. В Белгородском районе также пострадали частные дома, квартиры, машины и торговые объекты.

Город Шебекино вчера ночью дважды попадал под обстрел ВСУ. Город обстреляли из РСЗО. В Сети появились новые кадры с последствиями атаки на город.

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Помощь белгородцам

С начала года кредитные организации изменили условия по займам для более 2 тыс. белгородцев. Некоторым белгородцам полностью аннулировали кредиты, другим изменили условия кредитования. Речь идёт о белгородцах, которые пострадали во время атак ВСУ.

В настоящий момент в банках находится ещё 500 обращений от местных жителей.

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