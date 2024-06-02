Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Вся необходимая медицинская помощь раненным во время обстрела приграничного города оказывается. Пятеро из них были ранены в автобусах. Всего повреждены три пассажирских автобуса, а также два грузовых и четыре легковых автомобиля.
В пустующем здании загорелась крыша на площади в 300 квадратных метров. Пожарные уже приступили к тушению огня. На двух промышленных предприятиях повреждены объекты, осколками посекло спортивную площадку. В трёх частных домовладениях пострадали надворные постройки.
Обстрел произошёл около восьми часов утра 2 июня. Ранним утром ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадавших не было.