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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

обстрел Шебекино

Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле Шебекино

2 июня 2024, 08:14
Фото: bel.ru
обстрел Шебекино
Медики оценивают его для всех как средней степени тяжести. Шестерых пострадавших уже доставили в больницы Белгорода, сообщил глава региона.
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Обстрел

Вся необходимая медицинская помощь раненным во время обстрела приграничного города оказывается. Пятеро из них были ранены в автобусах. Всего повреждены три пассажирских автобуса, а также два грузовых и четыре легковых автомобиля.

В пустующем здании загорелась крыша на площади в 300 квадратных метров. Пожарные уже приступили к тушению огня. На двух промышленных предприятиях повреждены объекты, осколками посекло спортивную площадку. В трёх частных домовладениях пострадали надворные постройки.

Обстрел произошёл около восьми часов утра 2 июня. Ранним утром ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район. Пострадавших не было.

обстрел Шебекинообстрел Шебекино
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обстрел Шебекинообстрел Шебекино
обстрел Шебекино
Фото: bel.ru
Люди в автобусах ранены при обстреле Шебекино
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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