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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Мужчина получил ранения после взрыва беспилотника у белгородского магазина

Мужчина получил ранения после взрыва беспилотника у белгородского магазина

2 июня 2024, 09:37
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
ВСУ атаковали беспилотниками Грайворонский округ. Есть пострадавший, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

В селе Головчино беспилотник упал и взорвался возле магазина. Был ранен находившийся поблизости мужчина — у него осколочные ранения груди, живота и правой руки. Скорая помощь отвезла пострадавшего в городскую больницу Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. В магазине осколками выбило окна, повредило фасад и входную дверь.

Три дрона-камикадзе взорвались в Грайвороне. После двух детонаций загорелась сухая трава. Местные жители и участники самообороны совместными усилиями огонь потушили. Ещё один БПЛА атаковал предприятие, на территории которого повреждения получили три автомобиля.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Грайворон#Грайворонский горокруг#ВСУ#Головчино#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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