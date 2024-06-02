Мужчина получил ранения после взрыва беспилотника у белгородского магазина

В селе Головчино беспилотник упал и взорвался возле магазина. Был ранен находившийся поблизости мужчина — у него осколочные ранения груди, живота и правой руки. Скорая помощь отвезла пострадавшего в городскую больницу Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. В магазине осколками выбило окна, повредило фасад и входную дверь.