Мужчина получил ранения после взрыва беспилотника у белгородского магазина

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:39
В селе Головчино беспилотник упал и взорвался возле магазина. Был ранен находившийся поблизости мужчина — у него осколочные ранения груди, живота и правой руки. Скорая помощь отвезла пострадавшего в городскую больницу Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. В магазине осколками выбило окна, повредило фасад и входную дверь.
Три дрона-камикадзе взорвались в Грайвороне. После двух детонаций загорелась сухая трава. Местные жители и участники самообороны совместными усилиями огонь потушили. Ещё один БПЛА атаковал предприятие, на территории которого повреждения получили три автомобиля.