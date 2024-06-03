ВСУ ударили дронами-камикадзе по сельхозпредприятию в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Грузское в Борисовском районе оказалось под ударом ВСУ. Село атаковали тремя дронами-камикадзе. Разрушения есть на территории сельхозпредприятия.
Из-за атаки двух дронов полностью сгорел грузовик. Удар третьего беспилотника пришёлся на котельную — в результате повреждён газопровод.
Пострадавших среди мирных жителей, по предварительной информации, нет.
Напомним, что 3 июня ВСУ также атаковали восемь населённых пунктов в Белгородском районе: есть разрушения в офисе семейного врача, на складе птицефабрики, в частных домах. Кроме того, под ударом сегодня были Шебекино и Валуйский горокруг.