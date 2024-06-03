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Published Сегодня, 14:46

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Беспилотники

ВСУ ударили дронами-камикадзе по сельхозпредприятию в белгородском приграничье

3 июня 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Атаке дронов-камикадзе подверглось Грузское в Белгородской области

Сгорел грузовик, повреждён газопровод. Пострадавших среди мирных жителей, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Грузское в Борисовском районе оказалось под ударом ВСУ. Село атаковали тремя дронами-камикадзе. Разрушения есть на территории сельхозпредприятия.

Из-за атаки двух дронов полностью сгорел грузовик. Удар третьего беспилотника пришёлся на котельную — в результате повреждён газопровод.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительной информации, нет.

Напомним, что 3 июня ВСУ также атаковали восемь населённых пунктов в Белгородском районе: есть разрушения в офисе семейного врача, на складе птицефабрики, в частных домах. Кроме того, под ударом сегодня были Шебекино и Валуйский горокруг.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Сельхозпредприятие#Грузское#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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