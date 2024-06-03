ВСУ ударили дронами-камикадзе по сельхозпредприятию в белгородском приграничье

Напомним, что 3 июня ВСУ также атаковали восемь населённых пунктов в Белгородском районе: есть разрушения в офисе семейного врача, на складе птицефабрики, в частных домах. Кроме того, под ударом сегодня были Шебекино и Валуйский горокруг.