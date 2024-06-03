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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

В результате атаки ВСУ пострадал белгородец

Украинские дроны атаковали два авто под Белгородом. Есть пострадавший

3 июня 2024, 18:20
Фото: Изображение Midjourney

В результате атаки ВСУ пострадал белгородец

Под огнём оказался посёлок Шебекинского округа. Дроны атаковали сразу два транспортных средства, пострадал один человек. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

Сегодня, 3 июня, украинские дроны-камикадзе ударили по посёлку Первомайский Шебекинского городского округа. Их целью стали КамАЗ и легковой автомобиль.

За рулём первого транспортного средства находился руководитель сельхозпредприятия, он не пострадал. Водитель легкового авто получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левого плеча. Ему оказали медпомощь в районной больнице и отправили домой на амбулаторное лечение.

Оба транспортных средства получили повреждения.

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