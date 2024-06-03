Украинские дроны атаковали два авто под Белгородом. Есть пострадавший

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
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Updated Сегодня, 18:23
Сегодня, 3 июня, украинские дроны-камикадзе ударили по посёлку Первомайский Шебекинского городского округа. Их целью стали КамАЗ и легковой автомобиль.
За рулём первого транспортного средства находился руководитель сельхозпредприятия, он не пострадал. Водитель легкового авто получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левого плеча. Ему оказали медпомощь в районной больнице и отправили домой на амбулаторное лечение.
Оба транспортных средства получили повреждения.