Украинские дроны атаковали два авто под Белгородом. Есть пострадавший

За рулём первого транспортного средства находился руководитель сельхозпредприятия, он не пострадал. Водитель легкового авто получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левого плеча. Ему оказали медпомощь в районной больнице и отправили домой на амбулаторное лечение.