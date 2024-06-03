Белгородцев огорчили атаки ВСУ и озадачили новые сообщения о ракетной опасности

Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками пять населённых пунктов в Белгородском районе. В Никольском повреждена крыша офиса семейного врача, в Бессоновке — инфраструктурный объект связи. Пять домов пострадали в Ясных Зорях. В хуторе Церковный под обстрел попала территория птицефабрики.