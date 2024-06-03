Белгородцев огорчили атаки ВСУ и озадачили новые сообщения о ракетной опасности

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Утром 3 июня под атаку ВСУ попал город Шебекино. Никто не пострадал. Однако есть повреждения на дороге, осколками посекло два авто, в квартире выбило окна.
Позже под удар попали Петровка и Весёлая Лопань в Белгородском районе. В Весёлой Лопани дрон влетел в коммерческое здание. Отмечалось, что здание не использовалось. В Петровке повреждён инфраструктурный объект связи.
Также дрон-камикадзе ВСУ сегодня атаковал село Долгое в Валуйском горокруге. Пострадали автомобиль и забор частного дома.
Кроме того, ВСУ атаковали беспилотниками пять населённых пунктов в Белгородском районе. В Никольском повреждена крыша офиса семейного врача, в Бессоновке — инфраструктурный объект связи. Пять домов пострадали в Ясных Зорях. В хуторе Церковный под обстрел попала территория птицефабрики.
В борисовском селе Грузское под удар трёх дронов-камикадзе попало сельхозпредприятие. Сгорел грузовик, повреждён газопровод.
К сожалению, не обошлось без жертв среди мирных жителей. В шебекинском Муроме в результате атаки дрона-камикадзе погиб водитель легкового авто. Машина полностью сгорела.
Сегодня стало известно, что подразделения спецназа «Ахмат» перевели в Белгородскую область для созданий защитной зоны. Об этом рассказал командир Апти Алаудинов.
Военный также отметил, что спецназ контролирует оперативную обстановку, а у ВСУ, несмотря на поставки вооружения от Запада, ресурсов для нанесения серьёзного ущерба нет.
Белгородцы заметили, что в СМС-оповещениях о ракетной опасности изменился текст. Теперь белгородцев просят спуститься во время тревоги в подвальное помещение или подземное пространство.
Изменения прокомментировали в оперштабе — текст стал более сжатым, но его суть не изменилась. Также оперштаб напомнил, что наиболее безопасным укрытием является подвал.