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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Белгородскую область переброшен спецназ «‎Ахмат»

«Сделаем всё, чтобы СВО завершилась в этом году»: под Белгород перебросили «Ахмат»

3 июня 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородскую область переброшен спецназ «‎Ахмат»

Командир спецназа «Ахмат» заявил, что его подразделения переведены в Белгородскую область для создания буферной зоны, они готовятся к решающему бою. Российские войска контролируют обстановку, а у ВСУ уже нет ресурсов для нанесения удара, цитируют Апти Алаудинова «Известия».
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СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что его подразделения переведены в Белгородскую область для создания защитной зоны. По его словам, задачи спецназа остаются неизменными. Сейчас как российские, так и украинские войска готовятся к решающему этапу боевых действий.

«Будем делать всё, чтобы в этом году СВО завершилась», — сказал Алаудинов.

Офицер отметил, что его подразделения контролируют оперативную обстановку, а у ВСУ, несмотря на западные поставки вооружений, уже нет ресурсов для нанесения серьёзного ущерба. По мнению военного, в ближайшее время следует ожидать решающих сражений не только для России, но и для коллективного Запада.

Отмечается, что ВС России выровняли линию боевого соприкосновения в Волчанском и Харьковском районах и освободили примерно 300 квадратных километров территории на севере Харьковской области.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Спецназ#Белгород#СВО#Ахмат
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