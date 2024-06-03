«Сделаем всё, чтобы СВО завершилась в этом году»: под Белгород перебросили «Ахмат»

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что его подразделения переведены в Белгородскую область для создания защитной зоны. По его словам, задачи спецназа остаются неизменными. Сейчас как российские, так и украинские войска готовятся к решающему этапу боевых действий.
«Будем делать всё, чтобы в этом году СВО завершилась», — сказал Алаудинов.
Офицер отметил, что его подразделения контролируют оперативную обстановку, а у ВСУ, несмотря на западные поставки вооружений, уже нет ресурсов для нанесения серьёзного ущерба. По мнению военного, в ближайшее время следует ожидать решающих сражений не только для России, но и для коллективного Запада.
Отмечается, что ВС России выровняли линию боевого соприкосновения в Волчанском и Харьковском районах и освободили примерно 300 квадратных километров территории на севере Харьковской области.