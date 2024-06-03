«Сделаем всё, чтобы СВО завершилась в этом году»: под Белгород перебросили «Ахмат»

Офицер отметил, что его подразделения контролируют оперативную обстановку, а у ВСУ, несмотря на западные поставки вооружений, уже нет ресурсов для нанесения серьёзного ущерба. По мнению военного, в ближайшее время следует ожидать решающих сражений не только для России, но и для коллективного Запада.