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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Долги по кредитам списали 27 погибшим при обстрелах белгородцам

Белгородцам дают отсрочки по ипотеке и потребительскому кредиту: кто может получить

20 мая 2024, 13:59
Фото: 1MI

Долги по кредитам списали 27 погибшим при обстрелах белгородцам

О мерах социальной поддержки для пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области рассказали на заседании правительства. Белгородцам банки списывают и реструктурируют кредиты и ипотеки.

На оперативном совещании правительства области обсудили социальную поддержку пострадавших от обстрелов. Одной из мер является урегулирование кредитных обязательств банками. Это касается и ипотечных, и потребительских кредитов, рассказала врио министра финансов и бюджетной политики Белгородской области Наталья Шаролапова.

Полностью списали долги 27 погибшим при обстрелах белгородцам. В индивидуальном порядке такая возможность рассматривается и для получивших ранение.

Помимо полного списания кредитов их могут реструктурировать: дать рассрочки и отсрочки. На кредитную историю заёмщика такие операции никак не повлияют.

За 2023 год по этому вопросу обратилось 12 219 человек, 10 509 получили положительный результат. За первый квартал 2024 из 2996 обращений закончились с положительным исходом 2014.

Вячеслав Гладков поручил больше информировать жителей о такой возможности.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Банки#Потребительские кредиты#Белгород#Ипотечные кредиты#Социальная поддержка
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