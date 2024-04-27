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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:58

Бизнес

Предпринимателям Белгородской области будут даны специальные условия от банка

27 апреля 2024, 10:54
Фото: 1MI
Бизнес
На фоне сложной обстановки в регионе для поддержки малого и среднего бизнеса Белгородской области ПСБ предоставил специальные условия ведения предпринимательской деятельности, а также возможность реструктуризации кредитов.

Для клиентов ПСБ из сегмента микро- и малого бизнеса отменены комиссии по расчетно-кассовому обслуживанию: за ведение счета, проведение платежей, снятие и внесение наличных через кассы и банкоматы, а также комиссии за эквайринг при объемах платежей до 1 млн рублей. Также для всех клиентов сегмента МСП, имеющих инвестиционные и оборотные кредиты в ПСБ, доступна их упрощенная реструктуризация с возможностью отсрочки по погашению процентов и основного долга на срок до шести месяцев.

Пострадавшие юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность в Белгородской области, могут обратиться в ПСБ по номеру 8 800 333 03 03 (бесплатно при звонках по России) для получения дополнительной информации или обратиться в офисы ПСБ по адресу г. Белгород, ул. Преображенская, 59 и г. Старый Оскол, мкрн. Олимпийский, 56.

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#Татьяна Лукащева#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород
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