Предпринимателям Белгородской области будут даны специальные условия от банка

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Для клиентов ПСБ из сегмента микро- и малого бизнеса отменены комиссии по расчетно-кассовому обслуживанию: за ведение счета, проведение платежей, снятие и внесение наличных через кассы и банкоматы, а также комиссии за эквайринг при объемах платежей до 1 млн рублей. Также для всех клиентов сегмента МСП, имеющих инвестиционные и оборотные кредиты в ПСБ, доступна их упрощенная реструктуризация с возможностью отсрочки по погашению процентов и основного долга на срок до шести месяцев.
Пострадавшие юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность в Белгородской области, могут обратиться в ПСБ по номеру 8 800 333 03 03 (бесплатно при звонках по России) для получения дополнительной информации или обратиться в офисы ПСБ по адресу г. Белгород, ул. Преображенская, 59 и г. Старый Оскол, мкрн. Олимпийский, 56.