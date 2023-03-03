В Новом Осколе и Губкине ПСБ открыл новый офис

«Сегодня всё больше клиентов предпочитают пользоваться онлайн-приложениями и получать услуги не выходя из дома, но есть и те, кому необходимы личная встреча и подробная консультация специалистов банка — и мы готовы оказывать помощь в любом формате. В городе проживает больше 18 тысяч жителей, многие из них работают на предприятиях, в бюджетных и социальных учреждениях, получают зарплату на карту ПСБ», — прокомментировал региональный директор ПСБ в Белгородской области Андрей Конищев.