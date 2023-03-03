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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Новом Осколе и Губкине ПСБ открыл новый офис

3 марта 2023, 13:34
Фото: 1MI
В Новом Осколе и Губкине начал работу новый офис ПСБ.

Жители городов уже сегодня могут воспользоваться базовыми банковскими сервисами, получить консультацию специалиста, пользоваться банкоматами, а с 17 марта будет доступен весь спектр финансовых услуг как для физических, так и для юридических лиц, малого и среднего бизнеса, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Новый офис в Губкине находится на улице Фрунзе, 21. А в Новом Осколе — по адресу: Центральная площадь, 5, и это четвёртое отделение ПСБ на территории Белгородской области. В офисах можно круглосуточно пользоваться банкоматами и платёжными терминалами, самостоятельно или с помощью сотрудников банка оплачивать счета ЖКХ, вносить платёж по кредиту, снимать или вкладывать наличные. В новых центрах обслуживания можно подобрать кредит или ипотечную программу, а также открыть накопительный счёт и получить проценты со вклада.

«Сегодня всё больше клиентов предпочитают пользоваться онлайн-приложениями и получать услуги не выходя из дома, но есть и те, кому необходимы личная встреча и подробная консультация специалистов банка — и мы готовы оказывать помощь в любом формате. В городе проживает больше 18 тысяч жителей, многие из них работают на предприятиях, в бюджетных и социальных учреждениях, получают зарплату на карту ПСБ», — прокомментировал региональный директор ПСБ в Белгородской области Андрей Конищев.

#Алина Харина#Белгородская область
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