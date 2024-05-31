Закрыть нельзя: как белгородские предприниматели выживают под обстрелами

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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С какими проблемами сталкиваются бизнесмены, насколько эффективны меры поддержки и что нужно ещё предпринять, чтобы белгородские предприниматели остались на плаву. Подробности — в материале Бел.Ру.
Постоянные обстрелы, отсутствие клиентов и обязательные платежи — это лишь ряд проблем, с которыми приходится бороться белгородским бизнесменам на фоне сложившейся ситуации в 2024 году. Стоит отметить, что в 2023 году в регионе прекратили своё существование более 1500 компаний. Большинство из них (579) занимались оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов.
Ещё 272 фирм работали в сфере строительства. В отрасли «Обрабатывающие производства» закрылось 141 предприятие, а в отрасли «Транспортировка и хранение» — 102.
К сожалению, по итогам 2024 года количество закрытых предприятий может увеличиться. Журналисты Бел.Ру пообщались с предпринимателями, изучили существующие меры поддержки, а также узнали мнение уполномоченного по защите прав предпринимателей Белгородской области.
В текущем году белгородские предприниматели могут рассчитывать на существенные меры поддержки со стороны государства. Как сообщил заместитель главы области Дмитрий Гладский, часть мер уже оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, а часть находится на согласовании на федеральном уровне.
Среди мер поддержки по состоянию на 20 мая чиновник выделил следующие:
Данную меру поддержки будут оказывать в виде субсидии, которая компенсирует заработную плату сотрудников субъектов МСП, работающих в сфере потребительского рынка. На средства могут рассчитывать 1150 представителей МСП. Всего из федерального бюджета выделят 714,6 млн рублей. Часть средств регион уже получил.
Эта мера поддержки осуществляется траншами. Всего для компенсации ущерба, который получили бизнесмены из-за обстрелов ВСУ, области выделили 700 млн рублей. Уже выплатили 222,9 млн рублей 72 субъектам малого и среднего бизнеса.
Льготные микрозаймы предоставляются пострадавшим субъектам МСП в размере 3 млн рублей на три года по ставке 1% годовых. Кредит оформили девять бизнесменов. Общий объём средств — 50 млн рублей.
Средства можно направить на погашение страховых взносов и налога на доход. Помощь получат крупные предприятия на общую сумму 505 млн рублей.
Гранты будут предоставлять тем бизнесам, которым давали отсрочку в 2023 году, которые получили ущерб или компании работают в сфере потребительского рынка и доходы снизились более чем на 30%.
Поддержку получило 121 предприятие. Из регионального бюджета выделили 250 млн рублей.
В текущем году бизнесмены смогут отложить уплату налогов, авансовых платежей и страховых взносов на 12 месяцев. Но постановление правительства РФ находится ещё на согласовании.
Выплаты положены промышленным предприятиям. Общий объём помощи — 1,675 млрд рублей.
Субсидия положена предприятиям, которые получили ущерб более 100 млн рублей и имеют отрицательный финансовый результат по итогам 2023 года.
Таким образом, пакет поддержки существенный, но поможет ли эта помощь решить все проблемы белгородских бизнесменов? Журналисты Бел.Ру узнали всё из первых уст. Стоит отметить, что ранее руководители 285 предприятий региона подписали обращение к федеральным властям, в котором отмечают, насколько нужно сейчас оказать поддержку бизнесу и сохранить инфраструктуру.
Своей историей с редакцией Бел.Ру поделилась индивидуальный предприниматель, основатель школы иностранных языков «Форсайт» Елена Плеханова. По её словам, одна из самых больших проблем на сегодняшний день — отток людей. Несмотря на возможность работать удалённо, студентов в школе стало в два раза меньше, а все обязательные платежи остались.
К примеру, у школы три филиала в Белгороде. Два из них находятся практически в самом эпицентре обстрелов — на Харгоре. Несмотря на это, арендодатели не идут на уступки и требуют оплату за помещения. Как рассказала предприниматель, скидку по арендной плате на месяц предоставил только один собственник.
Рассказала бизнесмен и о поддержке от государства. По её словам, приём заявок на субсидию по поддержке пострадавших предприятий уже начался. Но помощь, как оказалось, будет предоставляться на конкурсной основе, и получат её те предприниматели, которые будут отвечать всем требованиям, среди которых отсутствие налоговой задолженности, а также задолженности по вывозу мусора на момент подачи документов. Также предприниматели должны успеть подать документы до определённого срока.
Эти требования являются достаточно жёсткими в сложившейся ситуации, так как не иметь задолженности практически нереально, а налоговая никаких отсрочек нам пока не делает. Все индивидуальные обращения в налоговую остаются без ответа. Всё висит долгое количество дней, и проблема не решается. Налоговой нужно на что-то опереться, но, насколько я понимаю, никакой нормативной базы нет, чтобы нам дать отсрочку. Нужно её сделать. Нужно дать предпринимателям Белгорода пожить без налоговых вычетов какое-то время и без налоговых платежей.
Елена Плеханова
Подытожив, предприниматель озвучила несколько решений, которые позволят бизнесу не закрытья. Среди них:
Разрушить очень просто. Нам сейчас нужно помочь. Нам — всем социальным предпринимателям. На нас очень многое держится. В первую очередь, на нас держится человеческий капитал города и области. Нас надо поддержать.
Елена Плеханова
С проблемой предпринимательства в городе к властям обратилась и белгородка Елена Казанцева. Она отметила, что сейчас ситуация для предпринимателей малого и среднего бизнеса стала критической — часть бизнесменов не чувствуют поддержки со стороны властей различного уровня, а письменные обращения не приносят каких-либо результатов.
И если одни предприниматели стучат во все двери и просят помощи, то другие ждут лучших времён. Например, салон «Мир штор» в Белгороде не открыл свои двери в центре города после обстрела в конце 2023 года. При этом, судя по объявлению на двери, второй филиал салона, который находится на Харгоре, работает в стандартном режиме.
Журналисты Бел.Ру связались с представителем салона, которая отметила, что открыть магазин намерены летом, а пока хотят сделать там ремонт, но постоянные обстрелы этому мешают.
О проблемах бизнесменов и поддержке журналисты Бел.Ру поговорили с уполномоченным по защите прав предпринимателей Белгородской области Владиславом Епанчинцевым. По его словам, на сегодняшний день представители среднего и малого бизнеса чаще всего сталкиваются с такой проблемой, как тотальное снижение спроса во многих отраслях. В первую очередь это касается тех бизнесменов, которые работают с детьми. Также сильно пострадал весь общепит, почти все розничные предприятия, туристический бизнес и социальные предприниматели.
Это происходит из-за оттока населения. Снижается и количество покупателей, и количество сотрудников — кто-то увольняется и уезжает в другие регионы, кто-то просто боится выйти на работу. Многие торговые центры иногда закрываются по причине ракетной опасности.
Владислав Епанчинцев
Эксперт отметил, что без помощи со стороны государства многие предприниматели вынуждены будут закрыться.
К счастью, нам удалось всё-таки согласовать с Министерством экономического развития список ОКВЭДов, которым будет оказана помощь. Это не все пострадавшие субъекты МСП, а примерно половина, но это уже большая победа.
Владислав Епанчинцев
При этом омбудсмен отметил, что список необходимо расширить и добавить новые ОКВЭДы. Также, по словам Епанчинцева, на сегодняшний день не решена проблема налогов на недвижимость.
Например, в Шебекинском городском округе идут реальные боевые действия, землёй пользоваться нельзя, а платить за неё приходится. Это, конечно, нелогичная ситуация. Да и вообще, собственники недвижимости сейчас также несут немалые потери — особенно собственники небольших объектов.
Владислав Епанчинцев
Уполномоченный добавил, что все пострадавшие бизнесмены, которые попали в список по ОКВЭДам, ожидают выплат, которые касаются возмещения затрат на оплату труда. При этом, уточнил эксперт, нужно также задуматься о снижении налогового бремени.
Это касается как ставки налога на недвижимость, так и ставки УСН. Необходимо хотя бы временное снижение, какие-то субсидии на выплату или хотя бы законодательно закреплённая отсрочка. Важно понимать, что закрытие малого бизнеса может иметь каскадный эффект: если становится меньше хороших мест с хорошим сервисом, появляется больше поводов задуматься о том, чтобы куда-то переехать. Следовательно, переезд продолжает сокращать платёжеспособный спрос, сокращение спроса провоцирует новые закрытия. Поэтому сейчас важно удержать от закрытия максимальное количество субъектов МСП Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов.
Владислав Епанчинцев
Одной из главных мер по восстановлению экономики в регионе является создание особой экономической зоны в Белгородской области. Её должны были создать до 15 мая. На сегодняшний день известно, что Госдума РФ приняла в первом чтении решение о создании ОЭЗ. Впереди — второе и третье чтения.
Для оказания помощи бизнесу в приграничных регионах правительство РФ внесёт соответствующие корректировки в Налоговый кодекс и законодательство. Свободная экономическая зона должна упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику и сферу информационных технологий.
В течение 10 лет в регионах с инвесторов не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет. Помимо этого, предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона.
Также по решению субъекта предпринимателей на три года освободят от земельного налога и установят единые пониженные тарифы страховых взносов.
На сегодняшний день в Белгородской области особую экономическую зону ещё не создали, вместе с тем активно создаётся санитарная зона, которая призвана защитить Белгород и приграничье от обстрелов со стороны ВСУ. Несмотря на некоторые успехи в военном направлении белгородский бизнес всё ещё нуждается в поддержке. При этом оказывать её нужно без промедлений и бумажной волокиты, иначе позже она просто будет уже никому не нужна.