Закрыть нельзя: как белгородские предприниматели выживают под обстрелами

Рассказала бизнесмен и о поддержке от государства. По её словам, приём заявок на субсидию по поддержке пострадавших предприятий уже начался. Но помощь, как оказалось, будет предоставляться на конкурсной основе, и получат её те предприниматели, которые будут отвечать всем требованиям, среди которых отсутствие налоговой задолженности, а также задолженности по вывозу мусора на момент подачи документов. Также предприниматели должны успеть подать документы до определённого срока.