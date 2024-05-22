Александр Исаевич доложил Мишустину о методах финансовой поддержки бизнеса

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Под них бизнес оформил более 50 тыс. кредитов, о чем сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом пишет «РИА Новости».
Как отметил Исаевич, согласно поручению президента, реализуется «зонтичный» механизм поручительств для большего количества предпринимателей, которые смогли бы получить цивилизованное финансирование. Корпорация МСП взяла на себя ответственность за предпринимателей, чтобы они смогли привлечь более 50 тыс. кредитов на полтриллиона рублей. Исаевич подчеркнул, что каждый третий МСП не имел бы возможности воспользоваться взаимным финансированием и в результате был бы вынужден брать потребительский кредит по высокой ставке. Гендиректор Корпорации МСП отметил, что государственная поддержка стимулирует рынок кредитования в целом.
«В ряде отраслей, которые вносят больший вклад в создание занятости и развитие промышленности, господдержкой покрыт почти каждый третий рубль. Так, например, в прошлом году МСП обрабатывающей промышленности привлекли более 530 млрд рублей, высокотехнологичные компании — более 170 млрд рублей, гостиничный бизнес — 25 млрд рублей», — отметил гендиректор Корпорации МСП.
Следует и в дальнейшем разрабатывать удобные финансовые инструменты, обеспечивать финансовую поддержку малых и средних предприятий, отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы небольшие предприятия России повышали свою эффективность и набирали обороты и в результате многие имели бы возможность оперативно приспосабливаться к ситуации в условиях санкционного давления беспрецедентного масштаба. Как отметил Мишустин, они могли бы занять освободившиеся ниши после ухода с рынка иностранных компаний. Речь идет о конкуренции, и было бы хорошо, отметил председатель Правительства РФ, если бы росли наиболее успешные компании, имеющие соответствующие инструменты.