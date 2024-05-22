Александр Исаевич доложил Мишустину о методах финансовой поддержки бизнеса

Как отметил Исаевич, согласно поручению президента, реализуется «зонтичный» механизм поручительств для большего количества предпринимателей, которые смогли бы получить цивилизованное финансирование. Корпорация МСП взяла на себя ответственность за предпринимателей, чтобы они смогли привлечь более 50 тыс. кредитов на полтриллиона рублей. Исаевич подчеркнул, что каждый третий МСП не имел бы возможности воспользоваться взаимным финансированием и в результате был бы вынужден брать потребительский кредит по высокой ставке. Гендиректор Корпорации МСП отметил, что государственная поддержка стимулирует рынок кредитования в целом.