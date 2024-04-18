Компания Тебекиных и «дочка» заграничных организаций: кто не пережил 2023 год

В данной отрасли одной из самых крупных компаний, которая закрылась в 2023 году, стала «Прометей». Предприятие работало в Белгороде с 2019 года и занималось вспомогательной деятельностью, которая связана с перевозками. Ликвидировали компанию в декабре 2023 года. Руководитель и владелец — Андрей Городиский. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года превысила 361 тысячу рублей. Выручка от продажи — 9,6 млн рублей.