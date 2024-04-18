Компания Тебекиных и «дочка» заграничных организаций: кто не пережил 2023 год

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Вячеслав Гладков поручил сформировать перечень ОКВЭДов (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) компаний, которые пострадали из-за сложной оперативной обстановки. С помощью аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» журналисты Бел.Ру изучили список организаций, которые закрылись в 2023 году. Большинство из них (579) занимались оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов.
Ещё 272 предприятий работали в сфере строительства. В отрасли «Обрабатывающие производства» закрылось в Белгородской области 141 предприятие, а в отрасли «Транспортировка и хранение» — 102.
Также мы изучили показатели чистой прибыли ликвидированных предприятий за 2022 год и выяснили, какие из компаний демонстрировали самые высокие результаты.
Стоит отметить, что всего в регионе за 2023 год ликвидировали чуть более 1500 фирм.
Одной из крупных компаний в данной отрасли, которую ликвидировали в 2023 году, стала фирма «Ньюсайенс Корм». Предприятие работало с 2011 года в Белгороде. Дата ликвидации — 10 мая 2023 года. Руководитель — Елена Цурупа. Учредители — бельгийская компания Nuscience Group (50% доли в УК) и фирма из Нидерландов Theeuwes Holding B.V. (50%).
Чистая прибыль организации по итогам 2022 года составила 154 млн рублей, а выручка от продажи — 4,7 млн рублей. Занималась компания оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
Свою деятельность в июле 2023 года прекратила компания «Курскзернопром», которая занималась оптовой торговлей крупами. Предприятие работало в Белгороде с 2013 года. Руководитель — Елена Кириллова, а совладельцы — Алексей Красовский, Алина Тебекина, Игорь Бочарников, Наталья Трифонова, Ирина Кладова и Татьяна Тебекина.
По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы превысила 114 млн рублей, а выручка от продажи составила 910 млн рублей.
А в июне прошлого года ликвидировали предприятие из Старого Оскола «Лидер». Фирма занималась деятельностью агентов по оптовой торговле зерном. Руководитель — Александр Грищенко, а владелец — Роман Сенкевич. Чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года превысила 93 млн рублей, а выручка от продажи достигла 2,8 млрд рублей.
В данной отрасли одной из самых крупных компаний, которая закрылась в 2023 году, стала «Новотехстрой». Предприятие работало в Белгороде с 2007 года. Его ликвидировали в апреле 2023 года. Отрасль — строительство жилых и нежилых зданий. Руководитель — Евгений Чайкин. Владельцем является Александр Селиванов. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы превысила 2,3 млн рублей, а выручка от продажи — 137 млн рублей.
В октябре 2023 года ликвидировали компанию «ПМК-6». Предприятие было зарегистрировано в 2011 году в Красногвардейском районе. Занималась фирма строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Руководитель и владелец — Николай Панков. За 2022 год чистая прибыль фирмы составила 2 млн рублей. При этом выручка от продажи превысила 5 млн рублей.
Также больше не работает компания «Техстрой», которая была зарегистрирована в Белгороде в 2019 году. Предприятие занималось строительством жилых и нежилых зданий. Её ликвидировали в июне 2023 года. Руководитель — Евгений Колесников. Учредителями являлись компания «Техстрой» и гражданин Украины Вадим Синьговский. Чистая прибыль компании по итогам 2022 года превысила 1,9 млн рублей, а выручка от продажи составила 360 млн рублей.
В данной отрасли с 1995 года в Белгороде работало предприятие ЗАО «ЦДМ». Оно занималось производством ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. Его ликвидировали в январе 2023 года. Руководитель — Сергей Соболев. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года превысила 28 млн рублей, а выручка от продажи достигла 168 млн рублей.
Ликвидировали в апреле 2023 года компанию «КТП-31», которая занималась производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Фирма была зарегистрирована в 2014 году в Белгороде. Ею руководила Марина Белоусова. Владелец — Сергей Воронин. При выручке от продажи в 2022 году в 40 млн рублей чистая прибыль составила 1,5 млн рублей.
А в августе 2023 года ликвидировали фирму «Техноиндустрия». Компания занималась ремонтом машин и оборудования. Работала в Белгороде с 2022 года. Руководитель и владелец — Валерий Шинкаренко. По итогам 2022 года организация отчиталась о чистой прибыли в 420 тысяч рублей. А выручка от продажи составила 23 млн рублей.
В данной отрасли одной из самых крупных компаний, которая закрылась в 2023 году, стала «Прометей». Предприятие работало в Белгороде с 2019 года и занималось вспомогательной деятельностью, которая связана с перевозками. Ликвидировали компанию в декабре 2023 года. Руководитель и владелец — Андрей Городиский. Чистая прибыль организации по итогам 2022 года превысила 361 тысячу рублей. Выручка от продажи — 9,6 млн рублей.
В мае 2023 года ликвидировали компанию «РС-31». Она была зарегистрирована в Белгороде с 2017 года. Занималась фирма деятельностью автомобильного грузового транспорта. Руководитель и владелица — Светлана Романова. По итогам 2022 года чистая прибыль фирмы превысила 83 тысячи рублей при выручке от продажи в 11 млн рублей.