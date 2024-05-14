«Какой ремонт?»: в салоне «Мир штор» прокомментировали закрытие магазина в Белгороде

30 декабря прошлого года салон «Мир штор» на Богданке в Белгороде попал под обстрел ВСУ. С тех пор магазин не работает. Судя по объявлению на двери, второй филиал салона, который находится на Харгоре (улица Архиерейская), работает в стандартном режиме.