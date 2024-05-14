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Повреждённый обстрелом в декабре магазин в Белгороде планируют открыть к лету

«Какой ремонт?»: в салоне «Мир штор» прокомментировали закрытие магазина в Белгороде

14 мая 2024, 09:47
Фото: 1MI

Повреждённый обстрелом в декабре магазин в Белгороде планируют открыть к лету

Салон не работает в центре города с декабря 2023 года. При этом второй филиал магазина открыт на Харгоре. Журналисты Бел.Ру обратились к представителям салона и выяснили причины.

30 декабря прошлого года салон «Мир штор» на Богданке в Белгороде попал под обстрел ВСУ. С тех пор магазин не работает. Судя по объявлению на двери, второй филиал салона, который находится на Харгоре (улица Архиерейская), работает в стандартном режиме.

Фото: Bel.ru

Чтобы узнать, почему салон в центре города не открывают почти четыре месяца, журналисты Бел.Ру связались с представителями организации.

Изначально в компании предоставлять какие-либо комментарии отказались. Затем отметили, что магазин на Б. Хмельницкого будут ремонтировать. Также представитель организации добавила, что обращались к городским властям и им оказали помощь. Открыть магазин планируют летом.

Сейчас такая обстановка. Какой ремонт? Сейчас обстрелы. Невозможно даже выехать, что-то делать. Я даже вам удивлена. Столько ракетных опасностей.
Представитель салона «Мир штор»

Мы также попросили рассказать, почему второй салон на Харгоре продолжает работать, ведь именно эта часть города подвергается более массированным атакам. Но представитель салона больше не пожелала с нами общаться, повесив трубку.

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#Кристина Семенчук#Ремонт#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Обстрел#Харгора#Городские власти#СВО#Обстрел ВСУ#Мир штор
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