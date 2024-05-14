«Какой ремонт?»: в салоне «Мир штор» прокомментировали закрытие магазина в Белгороде

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
30 декабря прошлого года салон «Мир штор» на Богданке в Белгороде попал под обстрел ВСУ. С тех пор магазин не работает. Судя по объявлению на двери, второй филиал салона, который находится на Харгоре (улица Архиерейская), работает в стандартном режиме.
Чтобы узнать, почему салон в центре города не открывают почти четыре месяца, журналисты Бел.Ру связались с представителями организации.
Изначально в компании предоставлять какие-либо комментарии отказались. Затем отметили, что магазин на Б. Хмельницкого будут ремонтировать. Также представитель организации добавила, что обращались к городским властям и им оказали помощь. Открыть магазин планируют летом.
Сейчас такая обстановка. Какой ремонт? Сейчас обстрелы. Невозможно даже выехать, что-то делать. Я даже вам удивлена. Столько ракетных опасностей.
Представитель салона «Мир штор»
Мы также попросили рассказать, почему второй салон на Харгоре продолжает работать, ведь именно эта часть города подвергается более массированным атакам. Но представитель салона больше не пожелала с нами общаться, повесив трубку.