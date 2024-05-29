Белгородцы снова жалуются на отсутствие поддержки предпринимателей в регионе

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Белгородка Елена Казанцева обратилась к властям с проблемой предпринимательства в городе. Женщина отметила, что сейчас ситуация для белгородцев и предпринимателей малого и среднего бизнеса стала критической. Казанцева сказала, что часть предпринимателей не чувствуют поддержки со стороны властей различного уровня, а письменные обращения не приносят каких-либо результатов.
Жительница региона также рассказала, что 1 апреля этого года белгородские предприниматели обратились к Гладкову, а 8 апреля — уже к Путину, Мишустину и Решетникову. Но к 28 мая материальной помощи никто не получил, хотя распоряжение о выплате в размере минимального размера оплаты труда каждому работнику малого и среднего предпринимательства уже было.
«Министерство экономического развития Белгородской области предлагает единственный путь спасения — это обращение в центр поддержки предпринимателей „Мой бизнес“, в котором для субъектов МСП в сфере потребительского рынка и индивидуальных предпринимателей не предусмотрено никаких условий для получения помощи. Круг замкнулся. Что дальше?», — пишет в социальных сетях белгородка.
Руководители 285 предприятий подписали обращение к федеральным властям, в котором отмечают, насколько нужно сейчас оказать поддержку бизнесу и сохранить инфраструктуру.