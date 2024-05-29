Белгородцы снова жалуются на отсутствие поддержки предпринимателей в регионе

Жительница региона также рассказала, что 1 апреля этого года белгородские предприниматели обратились к Гладкову, а 8 апреля — уже к Путину, Мишустину и Решетникову. Но к 28 мая материальной помощи никто не получил, хотя распоряжение о выплате в размере минимального размера оплаты труда каждому работнику малого и среднего предпринимательства уже было.