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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 13:24

Белгородцы снова жалуются на отсутствие поддержки предпринимателей в регионе

Белгородцы снова жалуются на отсутствие поддержки предпринимателей в регионе

29 мая 2024, 13:22
Фото: Изображение Midjourney
Белгородка обратилась к властям с проблемой предпринимательства в городе, она отметила, что ситуация для жителей региона и предпринимателей малого и среднего бизнеса стала критической. Подробности сообщает «‎Фонарь»
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Выплаты

Белгородка Елена Казанцева обратилась к властям с проблемой предпринимательства в городе. Женщина отметила, что сейчас ситуация для белгородцев и предпринимателей малого и среднего бизнеса стала критической. Казанцева сказала, что часть предпринимателей не чувствуют поддержки со стороны властей различного уровня, а письменные обращения не приносят каких-либо результатов.

Жительница региона также рассказала, что 1 апреля этого года белгородские предприниматели обратились к Гладкову, а 8 апреля — уже к Путину, Мишустину и Решетникову. Но к 28 мая материальной помощи никто не получил, хотя распоряжение о выплате в размере минимального размера оплаты труда каждому работнику малого и среднего предпринимательства уже было.

«Министерство экономического развития Белгородской области предлагает единственный путь спасения — это обращение в центр поддержки предпринимателей „Мой бизнес“, в котором для субъектов МСП в сфере потребительского рынка и индивидуальных предпринимателей не предусмотрено никаких условий для получения помощи. Круг замкнулся. Что дальше?», — пишет в социальных сетях белгородка.

Руководители 285 предприятий подписали обращение к федеральным властям, в котором отмечают, насколько нужно сейчас оказать поддержку бизнесу и сохранить инфраструктуру.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Бизнес#Поддержка#Предприниматели#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
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