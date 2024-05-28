В Белгородской области наградили победителей конкурса предпринимателей

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:17
Каждый год проводится областной конкурс «Предприниматель года», в рамках которого награждаются представители различных сфер деятельности. В конкурсе есть десять номинаций, две из которых вручаются представителям СМИ и органам местного самоуправления за работу по поддержке представителей бизнеса.
Церемония награждения победителей конкурса прошла в областном центре молодежных инициатив. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично вручил награды представителям региональной бизнес-среды. Глава региона отметил, что в настоящее время почти каждое предприятие Белгородской области столкнулось со сложностями: от отказа поставщиков доставлять грузы до нарушения логистических цепочек. Но несмотря на все риски, эти люди продолжают оставаться на своих местах и не поддаются панике.
Имена победителей конкурса «Предприниматель года»: