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В Белгородской области наградили победителей конкурса предпринимателей

В Белгородской области наградили победителей конкурса предпринимателей

28 мая 2024, 09:15
Фото: Сайт Правительства Белгородской области
Ежегодно в Белгородской области проходит конкурс «Предприниматель года», на нём награждаются представители различных сфер деятельности. В этом году Вячеслав Гладков вручил награды победителям и отметил их стойкость и стремление продолжать работу, несмотря на сложности.

Каждый год проводится областной конкурс «Предприниматель года», в рамках которого награждаются представители различных сфер деятельности. В конкурсе есть десять номинаций, две из которых вручаются представителям СМИ и органам местного самоуправления за работу по поддержке представителей бизнеса.

Церемония награждения победителей конкурса прошла в областном центре молодежных инициатив. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично вручил награды представителям региональной бизнес-среды. Глава региона отметил, что в настоящее время почти каждое предприятие Белгородской области столкнулось со сложностями: от отказа поставщиков доставлять грузы до нарушения логистических цепочек. Но несмотря на все риски, эти люди продолжают оставаться на своих местах и не поддаются панике.

Имена победителей конкурса «Предприниматель года»:

  • Ирина Михедько одержала победу в номинации «Лучшее предприятие в сфере здравоохранения»
  • В номинации «Лучшее предприятие в сфере агропромышленного комплекса» — Алексей Локтев
  • Павел Касьянов — «Лучшее предприятие в сфере общественного питания»
  • Дмитрий Романенко победил в номинации «Лучшее предприятие в сфере информационных технологий»
  • «Лучшее промышленное предприятие» — Пётр Лебедев
  • Роман Масловский — победа в номинации «Лучшее предприятие в сфере услуг»
  • В номинации «Деловая женщина — предприниматель года» — Инна Ковалева
  • Сергей Дубовик — «Лучшее семейное предприятие»
  • В номинации для организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления «За организацию работы по поддержке предпринимательской деятельности» - Геннадий Бондарев
  • В специальной номинации «За предпринимательскую волю и самоотверженность» — Юрий Клименко, Лидия Бахолдина, Наталья Мельник.
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