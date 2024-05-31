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«Бригантине „Белогорья“» выделили 190 млн рублей на одежду

«Бригантине „Белогорья“» выделили 190 млн рублей на одежду

31 мая 2024, 13:25
Фото: 1MI
Белгородское правительство ищет подрядчика, который на протяжении двух лет будет поставлять одежду в санаторий «Бригантина „Белогорье“». На это они готовы выделить почти 200 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

На официальном сайте госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика для организации поставки одежды в санаторий «Бригантина „Белогорье“». Заказчик — правительство Белгородской области — оценил начальную стоимость контракта в 190 млн рублей.

Исходя из документов, организация должна будет поставлять одежду для работников и посетителей на протяжении двух лет (до июня 2026 года), а также заниматься её стиркой. Специалисты должны будут следить за чистотой и наличием ветровок, футболок, поло, повседневных и парадных шорт и юбок, рубашек, панамок, бейсболок, брюк, худи, шапок, покрывала и курток.

Подача заявок осуществляется до 14 июня. 19-го числа того же месяца станут известны итоги аукциона.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Госзакупки#Одежда#Санаторий#Белгород#Санаторий Бригантина
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