«Бригантине „Белогорья“» выделили 190 млн рублей на одежду

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
На официальном сайте госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика для организации поставки одежды в санаторий «Бригантина „Белогорье“». Заказчик — правительство Белгородской области — оценил начальную стоимость контракта в 190 млн рублей.
Исходя из документов, организация должна будет поставлять одежду для работников и посетителей на протяжении двух лет (до июня 2026 года), а также заниматься её стиркой. Специалисты должны будут следить за чистотой и наличием ветровок, футболок, поло, повседневных и парадных шорт и юбок, рубашек, панамок, бейсболок, брюк, худи, шапок, покрывала и курток.
Подача заявок осуществляется до 14 июня. 19-го числа того же месяца станут известны итоги аукциона.