«Бригантине „Белогорья“» выделили 190 млн рублей на одежду

Исходя из документов, организация должна будет поставлять одежду для работников и посетителей на протяжении двух лет (до июня 2026 года), а также заниматься её стиркой. Специалисты должны будут следить за чистотой и наличием ветровок, футболок, поло, повседневных и парадных шорт и юбок, рубашек, панамок, бейсболок, брюк, худи, шапок, покрывала и курток.