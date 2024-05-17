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«Бригантина „Белогорье“»

На «Бригантину „Белогорье“» в Крыму потратят ещё более 30 млн рублей

17 мая 2024, 15:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
«Бригантина „Белогорье“»
Данные появились на сайте госзакупок. Деньги потратят на приобретение образовательных материалов.

Стало известно, что на «Бригантину „Белогорье“» потратят ещё около 33 миллионов рублей. На эту сумму закупят восемь интерактивных панелей и 39 системных блоков. Это обойдётся в 6 миллионов рублей.

Большая часть бюджета уйдёт на различное оборудование: робототехнические комплекты, наборы по механике, учебные наборы для практикумов по альтернативной энергетике, а также камеру для квадрокоптеров, наглядные материалы в области культуры, искусства и истории, образовательные конструкторы.

Поставить всё необходимое должны в течение 90 дней со дня заключения контракта.

В феврале стало известно, что для «Бригантины „Белогорье“» в Крыму построят котельную. Стоимость работ оценивалась в 36,5 млн рублей.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Крым#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Траты#Бригантина Белогорье
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