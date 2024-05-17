На «Бригантину „Белогорье“» в Крыму потратят ещё более 30 млн рублей

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Стало известно, что на «Бригантину „Белогорье“» потратят ещё около 33 миллионов рублей. На эту сумму закупят восемь интерактивных панелей и 39 системных блоков. Это обойдётся в 6 миллионов рублей.
Большая часть бюджета уйдёт на различное оборудование: робототехнические комплекты, наборы по механике, учебные наборы для практикумов по альтернативной энергетике, а также камеру для квадрокоптеров, наглядные материалы в области культуры, искусства и истории, образовательные конструкторы.
Поставить всё необходимое должны в течение 90 дней со дня заключения контракта.
В феврале стало известно, что для «Бригантины „Белогорье“» в Крыму построят котельную. Стоимость работ оценивалась в 36,5 млн рублей.